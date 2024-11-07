В октябре индекс потребительских цен повысился в годовом сравнении на 4,1%
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре 2024 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,6% и по сравнению с октябрем прошлого года — на 4,1%. Товары были дороже по сравнению с октябрем прошлого года на 2,3% и услуги — на 7,1%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, на индекс потребительских цен по сравнению с октябрем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с досугом и телефонными услугами. „Среди продуктов питания больше всего на рост индекса по сравнению с октябрем прошлого года повлияло подорожание безалкогольных напитков (20,4%), фруктов (12,4%) и овощей (5,5%). При этом сахар был дешевле на 23,3%, рыба и рыбные продукты — на 4,6%“, — уточнил Вески.
По сравнению с октябрем 2023 года в октябре этого года бензин был дешевле на 11,3%, дизельное топливо — на 12,9%. Электричество было дешевле на 2,6%.
По сравнению с сентябрем, в октябре на индекс потребительских цен больше всего повлияли, с одной стороны, связанный со школьными каникулами рост цен на международные перелеты, а также рост цен на электричество, теплоэнергию, одежду и обувь. С другой стороны, влияние на индекс оказало связанное со скидками снижение цен на молочные продукты.
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен (на эстонском языке).
Главным представителем общественного интереса к статистической работе „Индекс потребительских цен“ является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.
Более детальные данные опубликованы на эстонском языке в статистической базе данных.
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