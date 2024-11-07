В октябре продажи автомобилей в Эстонии резко выросли
Прошлый месяц был особенно активным для автомобильного рынка Эстонии, поскольку продажи легковых и коммерческих автомобилей выросли на целых 44,3% по сравнению с прошлым годом.
„Такой рост активности покупателей не случаен: в ожидании автомобильного налога потребители принимают более быстрые решения о покупке, чтобы избежать новых налоговых нагрузок, которые вступят в силу в 2025 году“, — объясняет Райдо Розенфельд, исполнительный директор официального дилера Toyota в Эстонии, компании Elke Tallinn.
В условиях возросшего спроса ключевым вопросом для автодилеров на эстонском рынке стали запасы на складах и быстрая доставка автомобилей. „Потребители ищут более доступные и готовые к быстрой поставке автомобили. Влияние автомобильного налога заметно: покупатели уделяют этому вопросу больше внимания и стремятся получить купленное авто еще в 2024 году. Поэтому скорость поставки и наличие автомобилей на складах стали крайне важными“, — подчеркнул Розенфельд.
Розенфельд отметил, что компании, имеющие на складах автомобили с быстрой готовностью к продаже, могут успешно воспользоваться текущим трендом на рынке. „Те продавцы, у которых уже есть самые востребованные модели, способны удовлетворить возросший спрос и избежать длительного ожидания“, — добавил Розенфельд.
Что касается Toyota, продажи в категориях M1 и N1 в октябре оставались стабильными по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя поставки некоторых моделей перенесены на 2025 год. Например, поставка популярной модели Toyota RAV4 не состоится в 2024 году, что заставляет покупателей решать: выбрать автомобиль, уже имеющийся на складе, или согласиться на обязательства по уплате автомобильного налога и более поздние сроки доставки.
В сравнении видов топлива у легковых автомобилей (сегмент M1) в октябре самыми популярными были гибридные автомобили, что свидетельствует о предпочтении потребителями более экологичных и экономичных альтернатив. В сегментах коммерческих автомобилей самым востребованным видом топлива остается дизель, что говорит о том, что автопарки компаний и сфера грузоперевозок все еще в значительной степени зависят от традиционных двигателей внутреннего сгорания.
Оживление рынка, начавшееся уже в сентябре и резкий рост в октябре ясно показывают, что потребители продолжают активно принимать решения о покупке, и что спрос на рынке вырос до высокого уровня. Розенфельд прогнозирует активный сезон покупок в ближайшие месяцы. „Конечно, возможны дальнейшие изменения, но текущие тенденции указывают на то, что активность продаж автомобилей останется высокой по крайней мере до начала следующего года. Потребители хорошо осведомлены о возможностях на рынке. Они хотят быть уверены, что получат автомобиль до вступления в силу автомобильного налога“.