В октябре продажи автомобилей в Эстонии резко выросли

„Такой рост активности покупателей не случаен: в ожидании автомобильного налога потребители принимают более быстрые решения о покупке, чтобы избежать новых налоговых нагрузок, которые вступят в силу в 2025 году“, — объясняет Райдо Розенфельд, исполнительный директор официального дилера Toyota в Эстонии, компании Elke Tallinn.

В условиях возросшего спроса ключевым вопросом для автодилеров на эстонском рынке стали запасы на складах и быстрая доставка автомобилей. „Потребители ищут более доступные и готовые к быстрой поставке автомобили. Влияние автомобильного налога заметно: покупатели уделяют этому вопросу больше внимания и стремятся получить купленное авто еще в 2024 году. Поэтому скорость поставки и наличие автомобилей на складах стали крайне важными“, — подчеркнул Розенфельд.

Розенфельд отметил, что компании, имеющие на складах автомобили с быстрой готовностью к продаже, могут успешно воспользоваться текущим трендом на рынке. „Те продавцы, у которых уже есть самые востребованные модели, способны удовлетворить возросший спрос и избежать длительного ожидания“, — добавил Розенфельд.

Что касается Toyota, продажи в категориях M1 и N1 в октябре оставались стабильными по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя поставки некоторых моделей перенесены на 2025 год. Например, поставка популярной модели Toyota RAV4 не состоится в 2024 году, что заставляет покупателей решать: выбрать автомобиль, уже имеющийся на складе, или согласиться на обязательства по уплате автомобильного налога и более поздние сроки доставки.

В сравнении видов топлива у легковых автомобилей (сегмент M1) в октябре самыми популярными были гибридные автомобили, что свидетельствует о предпочтении потребителями более экологичных и экономичных альтернатив. В сегментах коммерческих автомобилей самым востребованным видом топлива остается дизель, что говорит о том, что автопарки компаний и сфера грузоперевозок все еще в значительной степени зависят от традиционных двигателей внутреннего сгорания.