Исследование: жители Эстонии не спешат увеличивать взносы во вторую пенсионную ступень(7)
Порядка 60% жителей Эстонии положительно относятся к возможности направлять во вторую пенсионную ступень не 2%, а 4% или 6% от своей брутто-зарплаты. Однако, как показало исследование, проведенное компанией Norstat по заказу LHV, в этом году увеличить взносы планируют лишь 11% населения.
„Автоматизация накоплений и регулярные взносы во вторую пенсионную ступень — это один из самых действенных способов обеспечения собственной финансовой безопасности. Увеличение собственного вклада до 4% или 6% позволяет существенно повысить темпы прироста накоплений“, — пояснил председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту.
На сегодняшний день 53 000 человек уже решили увеличить свои взносы, причем большинство выбрали ставку в 6%, обеспечивающую наибольший прирост будущей пенсии. Исследование также показало, что жители Эстонии видят в этой возможности эффективный способ увеличить свои сбережения. „Изменения часто сопровождаются парадоксом между установками и поведением. Хотя большинство позитивно оценивают новую возможность, увеличить взносы планирует только один из десяти человек, а около 30% ещё не приняли решения. Ознакомление с возможностями требует времени, а взвешенное решение в данном случае особенно важно, ведь шаги в области финансов, связанные с пенсионной системой, имеют долгосрочный эффект“, — отметил Валлисту.
Он добавил, что накопления во второй ступени позволяют незаметно создать подушку безопасности на будущее. Более высокие взносы могут означать десятки тысяч евро дополнительной прибавки к пенсии. Например, если 25-летний житель Эстонии с брутто-зарплатой 2000 евро будет делать взносы в размере 2%, к моменту выхода на пенсию он накопит 112 000 евро. Если же он выберет ставку 6%, сумма составит 186 000 евро. Учитывая среднегодовую номинальную доходность фондов второй ступени в Эстонии с 2002 года (3,9%), накопленная сумма с взносами 2% составит 223 800 евро, а с взносами 6% — 372 900 евро.
Согласно исследованию, главный фактор, сдерживающий людей от увеличения взносов во вторую ступень, — это дополнительные расходы. Почти четверть респондентов считают, что уже достаточно откладывают и инвестируют для пенсионных нужд. Однако, по словам Валлисту, исследования показывают, что ожидания людей от будущей пенсии часто не совпадают с реальностью. В будущем, по анализам, средняя государственная пенсия в Эстонии составит лишь треть средней зарплаты. „Стоит задуматься: готовы ли вы к снижению дохода на 70%? В Эстонии пенсии низкие, и именно личные действия помогут укрепить свою финансовую защищённость. Увеличение взносов во вторую пенсионную ступень — это простой, автоматизированный и долгосрочно доступный способ сделать это“, — добавил Валлисту.
Он подчеркнул, что для многих жителей Эстонии вторая ступень является важнейшим элементом для создания финансовой безопасности на будущее. „Увеличение взносов — это одно из самых значимых решений для укрепления личной и семейной стабильности“, — уверен Валлисту. Особенно важно помнить, что средний размер накоплений во второй ступени сегодня составляет менее 10 000 евро. „Каждый для себя должен решить – это много или мало, учитывая, что в среднем пенсионный период длится около 18 лет. Однако очевидно, что в будущем пригодится каждый евро, который вы накопили и инвестировали. Рекомендуется планировать пенсию так, чтобы пенсионные расходы составляли 70-80% от вашего нынешнего дохода. В прошлом году средняя государственная пенсия составляла лишь 38% от средней брутто-зарплаты в Эстонии, что означает значительный разрыв. Этот разрыв можно сократить, лишь самостоятельно увеличивая накопления“, — подчеркнул Валлисту.
Увеличить взносы во вторую ступень можно до 30 ноября через интернет-банк или на сайте www.pensionikeskus.ee. Новая ставка начнёт действовать с января 2025 года. Заявление на изменение ставки можно подать и после 30 ноября, но тогда изменения вступят в силу только в 2026 году.
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