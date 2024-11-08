Исследование: жители Эстонии не спешат увеличивать взносы во вторую пенсионную ступень

„Автоматизация накоплений и регулярные взносы во вторую пенсионную ступень — это один из самых действенных способов обеспечения собственной финансовой безопасности. Увеличение собственного вклада до 4% или 6% позволяет существенно повысить темпы прироста накоплений“, — пояснил председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту.

На сегодняшний день 53 000 человек уже решили увеличить свои взносы, причем большинство выбрали ставку в 6%, обеспечивающую наибольший прирост будущей пенсии. Исследование также показало, что жители Эстонии видят в этой возможности эффективный способ увеличить свои сбережения. „Изменения часто сопровождаются парадоксом между установками и поведением. Хотя большинство позитивно оценивают новую возможность, увеличить взносы планирует только один из десяти человек, а около 30% ещё не приняли решения. Ознакомление с возможностями требует времени, а взвешенное решение в данном случае особенно важно, ведь шаги в области финансов, связанные с пенсионной системой, имеют долгосрочный эффект“, — отметил Валлисту.

Он добавил, что накопления во второй ступени позволяют незаметно создать подушку безопасности на будущее. Более высокие взносы могут означать десятки тысяч евро дополнительной прибавки к пенсии. Например, если 25-летний житель Эстонии с брутто-зарплатой 2000 евро будет делать взносы в размере 2%, к моменту выхода на пенсию он накопит 112 000 евро. Если же он выберет ставку 6%, сумма составит 186 000 евро. Учитывая среднегодовую номинальную доходность фондов второй ступени в Эстонии с 2002 года (3,9%), накопленная сумма с взносами 2% составит 223 800 евро, а с взносами 6% — 372 900 евро.