Родители на встрече с Каллас и Яшиным: „Детям на переменах запрещают говорить на русском и украинском!“

В 2025 году — внимание детским садам и третьеклассникам

Спустя два месяца после начала перехода и у родителей, и у учителей накопилось немало вопросов — на встречу с Кристиной Каллас и Алексеем Яшиным пришло около пятидесяти человек. Изначально встреча проходила в формате дублирования информации на двух языках — на эстонском, потом на русском. Но к середине мероприятия все плавно перешли на русский язык — вопросы министру образования задавали и как родители, так и учителя.

„Город в рамках перехода не предусматривает поддержки родителей. Но есть такие мероприятия, как сегодня“, — сказал на встрече вице-мэр Таллинна по образованию Алексеем Яшин и ознакомил присутствующих с планами на 2025 год, например, о том, что большое внимание будет уделяться нынешним третьеклассникам, которые готовятся в следующем году перейти на эстонский язык обучения.

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