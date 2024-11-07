Новый законопроект существенно повысит нотариальные сборы

„В маленьких регионах доходы нотариусов в последние годы снизились, что ставит под угрозу доступность нотариальных услуг в будущем. Наша цель – сохранить качественную услугу доступной во всех уездах Эстонии, для чего необходимо обновить цены“, – пояснила министр Пакоста.

„Например, нотариальная плата за удостоверение завещания сейчас составляет 32,55 евро. Согласно законопроекту, она увеличится до 55 евро. Если сейчас за отчуждение недвижимости стоимостью 9000 евро придется заплатить 50 евро 90 центов, то в будущем плата нотариуса за удостоверение такой сделки составит 120 евро. Продолжает действовать принцип, согласно которому затраты на более мелкие операции покрываются за счет более дорогостоящих“, – добавила министр.

Если человеку сложно оплатить жизненно необходимые нотариальные услуги, он может ходатайствовать в суде о частичном или полном освобождении от уплаты нотариального сбора. Расходы по освобождению берет на себя нотариальная палата. Кроме того, законопроектом Министерство юстиции закладывает основу регистру доверенностей нотариальной палаты, куда будут заноситься все новые нотариально заверенные доверенности. „Этот регистр упростит и ускорит проверку действительности доверенностей. Нотариусы и другие заинтересованные лица в будущем смогут проверять данные доверенностей более удобным и безопасным способом“, – сказала Пакоста.

Законопроект устанавливает верхний предел срока пребывания нотариусов в должности, который составит 70 лет. В Эстонии насчитывается 15 регионов нотариальной деятельности, в которых по состоянию на 2024 год работает 87 нотариусов. В 2023 году нотариусами совершено около 280 000 нотариальных действий.

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