ПРЯМО СЕЙЧАС | Коалиция передала Рийгикогу законопроект об изменении Конституции

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью законопроекта является установление ценза на гражданство, который будет предусматривать, что право голоса на выборах в органы местного самоуправления будут иметь проживающие на территории этого самоуправления граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского союза и граждане стран организации Североатлантического договора (НАТО), достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Проект закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики § 1. Пункт 2 статьи 156 Конституции Эстонской Республики изложат в следующей редакции: „На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского союза и граждане государств-членов Организации Североатлантического договора, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Условия и порядок внесения лиц без гражданства и имеющих право голоса иностранцев в списки избирателей определяются законом“. § 2. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после его опубликования. Законопроект подписал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправка к Конституции дает право голоса на местных выборах гражданам стран, которые разделяют с Эстонским государством демократические ценности и имеют пересекающиеся интересы в сфере безопасности, а также лицам без гражданства, проживающим в Эстонии, которые не имеют обязательства по лояльности или других обязательств в отношении какой-либо другой страны.

С введением ограничения по гражданству число жителей, имеющих право голосовать на выборах в местные органы власти, сократится примерно на 72 000 человек.

Проект закона о внесении изменений в Конституцию будет рассматриваться в Рийгикогу в трех чтениях. Между первым и вторым чтениями должно пройти не менее трех месяцев, а между вторым и третьим чтениями - не менее одного месяца. Порядок внесения поправок в Конституцию решается в третьем чтении. Закон вступает в силу через три месяца после провозглашения.

Согласно пояснительной записке, внедрение закона не влечет за собой дополнительных расходов или доходов.

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