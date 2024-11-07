Ляэнеметс предложит освободить от гражданства ЭР 44 человека. По какой причине?

Согласно повестке заседания правительства, от гражданства предлагается освободить 44 человека, имеющих постоянное место жительства за рубежом, передает RusERR. 42 человека хотят освобождения от гражданства ЭР в связи с получением гражданства страны своего обычного места жительства: шестеро из них проживают в Финляндии, 26 – в России, 1 – в Норвегии, 1 – в Германии, 1 – в Испании, 1 – в Дании, 3 – в Нидерландах, 2 – в Швеции, 1 – в Австралии.

Кроме того, один человек, проживающий в России, хочет отказаться от гражданства ЭР в связи с получением гражданства Финляндии, еще один – в связи с получением гражданства Германии и РФ.

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