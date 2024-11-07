07.11.2024, 10:15
ОБЪЯСНЯЕМ | Насколько реалистичен план правительства за год лишить граждан РФ права голоса?
ФОТО: | Delfi Meedia
Коалиция планирует в срочном порядке изменить Конституцию и лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Насколько вероятно, что новый порядок будет действовать уже на следующих выборах, которые пройдут в октябре следующего года?
В чем заключается предложение правительства?
Коалиция планирует в срочном порядке изменить Конституцию таким образом, чтобы граждане России и Беларуси больше не могли голосовать на местных выборах. В качестве компромисса, рожденного в понедельник, люди без гражданства, то есть обладатели серых паспортов, по-прежнему будут иметь право голоса. По состоянию на утро среды все еще шла дискуссия о том, как сформулировать законопроект таким образом, чтобы выделить граждан, имеющие право голоса: например, граждане стран НАТО и Евросоюза.
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