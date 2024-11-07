На шоссе Таллинн-Палдиски пострадал 91-летний водитель легковушки, в Ласнамяэ пьяный мужчина сбил пешехода

6 ноября в 12.15 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Харьюмаа в городе Кейла. На 30-м километре шоссе Таллинн-Палдиски 91-летний мужчина, совершая на легковом автомобиле Toyota RAV4 левый поворот, столкнулся с двигавшимся по главной дороге грузовиком Volvo FM, которым управлял 40-летний мужчина. Водителя Toyota доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 17.16 произошло ДТП в деревне Кику волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда. На 156-м километре шоссе Пярну–Раквере-Сымеру 75-летний мужчина врезался на легковом автомобиле Toyota Avensis в стоявший на правой стороне дороги легковой автомобиль Volvo V50, за рулем которого находилась 23-летняя женщина. Водителя Toyota и пассажира, 71-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 17.30 произошло дорожное происшествие в Тарту на улице Туру: у автобусной остановки „Вангла“ 79-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volvo XC70, наехал на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу для проверки.

В 18.08 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Ретке теэ, 3, где у автобусной остановки „Ластехайгла“ 75-летний мужчина, совершая левый поворот на легковом автомобиле Toyota Auris, столкнулся со следовавшим по главной дороге легковым автомобилем Honda Civic, которым управлял 35-летний мужчина. Водителя Toyota доставили в больницу.

В 18.50 произошло дорожное происшествие в деревне Ломби волости Тарту Тартуского уезда. На 124-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга 44-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Audi A4, столкнулся с 57-летним мужчиной с признаками алкогольного опьянения, который на велосипеде пересекал дорогу. В результате столкновения велосипедист упал, его доставили в больницу.