ЧП и криминал
07.11.2024, 07:21

ФОТО | В центре Таллинна столкнулись легковушка и трамвай

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ФОТО: Lugeja foto | Delfi Meedia

В центре Таллинна столкнулись легковой автомобиль и трамвай.

Авария произошла в среду вечером на углу Пярну мнт и улицы Суур-Карья, напротив Эстонского драматического театра.

К счастью, ни водители транспортных средств, ни пассажиры трамвая не пострадали.

Далее случаем займется страховая компания.

Из-за аварии на непродолжительное время было нарушено трамвайное движение в направлении Тонди.

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