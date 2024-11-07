ФОТО | В центре Таллинна столкнулись легковушка и трамвай

Авария произошла в среду вечером на углу Пярну мнт и улицы Суур-Карья, напротив Эстонского драматического театра.

К счастью, ни водители транспортных средств, ни пассажиры трамвая не пострадали.

Далее случаем займется страховая компания.

Из-за аварии на непродолжительное время было нарушено трамвайное движение в направлении Тонди.

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