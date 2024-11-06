„Цель бюджетной реформы не достигнута“. Государственный контролер подверг резкой критике бюджетный процесс в Эстонии

Мне довольно неловко перед моим латвийским коллегой, поскольку я знаю, какие у нас проблемы с составлением и выполнением бюджета. Эстонские чиновники способны холодно спокойно рассказывать своим соседям сказки о том, что мы увязали использование государственных денег с результатами или сумели повысить эффективность государственных расходов благодаря составлению бюджета на основе деятельности. Анализ Госконтроля, и не только он, показывает, что этого не произошло.

В нашей истории, конечно, были небольшие конфликты с латышами, включая так называемую „салачную войну“ почти 30 лет назад, но, на мой взгляд, латыши остаются для нас прекрасными соседями и не заслуживают того, чтобы разделить так называемый „успех“ нашего бюджета на основе деятельности.

С большим удивлением и тревогой я узнал весной этого года от моего коллеги, госконтролера Латвии, что эстонские чиновники представили Министерству финансов Латвии и даже, если верить слухам, правительству Латвии, так сказать историю успеха нашего государственного бюджета на основе деятельности. Министерство финансов Латвии, как говорят, начало всерьез и довольно активно обсуждать возможность проведения реформы в Латвии на основе предполагаемого успеха Эстонии.

Я не буду говорить сегодня о том, должен государственный бюджет составляться на основе деятельности, на основе расходов, как предусматривает классический вариант, или базироваться на чем-то еще. Это отвлекает внимание от главного. На основании нынешнего госбюджета было бы, пожалуй, даже несправедливо судить о том, работает ли основанный на деятельности бюджет, потому что наш бюджет, названный основанным на деятельности, на самом деле таковым не является. Опыт других стран показывает, что при составлении бюджета одновременно используют разные элементы. Если вникнуть в содержание считающихся классическими годовых бюджетов некоторых государств, можно найти даже больше элементов базирования бюджета на деятельности, чем в так называемом бюджете Эстонии. Ключевым вопросом является пригодность, целесообразность, возможность реализации и навыки подхода.

В отношении государственного бюджета самое важное не то, как мы называем способ его представления, а то, что исходя из бюджета можно заранее и ясно понять, откуда поступят деньги, куда они пойдут и что в итоге должно быть сделано на благо всех нас. И, оглядываясь назад, также должна быть возможность прочитать в тех же строках, какие деньги были выделены, пошли ли они на то, для чего предназначались, получили ли мы за эти деньги то, что хотели, выделяя эти средства, а если нет, то почему.

О том, что у нас есть проблема с прозрачностью государственного бюджета, т. е. с пониманием того, сколько денег и для чего выделяется, я говорил все шесть раз, когда выступал перед вами. Кроме того, мой предшественник Алар Карис в ходе аудита годового бухгалтерского отчета государства за 2016 год очень подробно рассмотрел проблемы и риски, которые уже тогда проявлялись в связи с планируемой реформой государственного бюджета. Этот анализ стоит прочитать и сегодня. Можно убедиться, что ситуация, к которой мы пришли с нашей реформой госбюджета на основе деятельности, не может быть неожиданностью. За последние несколько лет многие – президент, канцлер права, предприниматели, аналитики, журналисты и даже некоторые члены Рийгикогу, заинтересованные темой больше обычного, – указывали на проблемы, связанные с непрозрачностью нынешнего государственного бюджета. В ответ на эту критику госбюджет был дополнен на уровне закона, а пояснительная записка действительно стала более содержательной. Но главная проблема остается. По бюджету и пояснительной записке к нему невозможно однозначно установить, кому, сколько и на какие цели выделяются деньги. Есть фрагменты, но не целое.

Рассмотрим подробнее, как мы достигаем поставленных целей

В результате бюджетной реформы Министерство финансов обещало вместо расходов сосредоточиться на результатах и итоговой цели, получить более полную информацию для повышения эффективности расходования средств и улучшить мониторинг расходов. Этого не произошло.