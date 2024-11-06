Полиция просит помощи в поисках 13-летней девочки

Полиция проводит поисковые мероприятия, которые пока не дали результата. Девочка и раньше без разрешения родителей уходила из дома, но по прошествии какого-то времени возвращалась.

Аделе стройного телосложения, ее рост около 165 см. Волосы рыжие длиной до плеч, носит черную куртку, с собой имеет рюкзак Nike.

Если у кого-либо есть информация о возможном местонахождении девочки, полиция просит сообщить ее по номеру 112.

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