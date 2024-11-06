Кристен Михал: законопроект о лишении граждан России избирательного права должен устраивать всех

Депутат Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме спросила, почему право голоса планируется оставить владельцам серых паспортов. Премьер-министр Кристен Михал ответил, что коалиция пришла к соглашению о лишении избирательного права граждан государств-агрессоров, т. е. граждан России и Беларуси, но конкретная формулировка в первую очередь остается за Рийгикогу.

Премьер-министр отметил, что для внесения изменений коалиция решила инициировать изменение Конституции в порядке срочного производства в рамках работы одного состава парламента. „Для того, чтобы срочное производство прошло успешно, все стороны, скорее всего, должны пойти на компромисс. В нем должны участвовать как оппозиционные, так и коалиционные партии, в противном случае успеха мы не добьемся“, – сказал он.

Михал добавил, что законопроект будет передан завтра, после чего парламент сможет обсудить, как будет выглядеть окончательная версия текста. „Все партии должны участвовать в составлении этого текста как эксперты, – подчеркнул он. – Я считаю, что конечный вариант должен быть приемлемым как для оппозиции, так и для коалиции, поэтому в ходе составления текста рекомендую вам искать идеи, с которыми все будут согласны, а не противоречия“.

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