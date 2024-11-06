„С осторожным оптимизмом“. Кальюлайд рассказала об отношении Трампа к странам Балтии и его самой положительной черте

Керсти Кальюлайд отмечает, что как политик Дональд Трамп может быть непредсказуем, однако в сложных ситуациях умеет действовать решительно и Украина сумеет до него „достучаться“: „Например, то, что произошло в Сирии, где он действительно был решительным. Обама провел там „красную линию“, но не придерживался ее, а Трамп по совету своего министра обороны и советника по национальной безопасности предпринял серьезные шаги. Я однажды спросила его, почему он действовал так решительно, и он ответил: „Знаете, они травили газом детей“. У украинцев, к сожалению, тоже достаточно возможностей показать, какие зверства совершили россияне. Так что, если до него достучаться, можно вызвать этот момент сострадания. Я думаю, что наши друзья-украинцы этим и занимаются. Это, пожалуй, его самая положительная черта.“

Какая из черт Трампа возобладает теперь, когда он снова одержал победу на президентских выборах в США - деловой подход бизнесмена или стратегический подход дальновидного политика? Кальюлайд говорит, что сотрудничество стран Балтии и Белого дома при Трампе было тесным: „Наш путь к сближению с администрацией Дональда Трампа и его командой пролегал через „Инициативу трех морей“. У этой инициативы, возможно, не было столь значительных экономических последствий, хотя, на мой взгляд, она помогла Восточной Европе яснее определить себя как экономическое пространство, способное сотрудничать. Именно это и открыло нам довольно много дверей в Белом доме. Важно находить те направления, по которым можно сотрудничать.

Но так с каждой администрацией. Просто если сравнить нынешнюю администрацию Байдена с администрацией Трампа в контексте сотрудничества со странами Балтии и восточным крылом Европы, то оно явно не такое тесное, как было при Трампе“.

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