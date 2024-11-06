ЧП и криминал
06.11.2024, 19:21

Конфликт на парковке в Ласнамяэ: один водитель угрожал другому похожим на оружие предметом

 (7)
ФОТО: Anni Õnneleid

Вчера на одной из ласнамяэских парковок между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них стал угрожать предметом, похожим на оружие.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, во вторник, 5 ноября, поступило сообщение о том, что на парковке в столичном районе Ласнамяэ между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал 20-летнему мужчине и женщине предметом, похожим на оружие.

Личность угрожавшего пока не установлена.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии