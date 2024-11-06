Конфликт на парковке в Ласнамяэ: один водитель угрожал другому похожим на оружие предметом

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, во вторник, 5 ноября, поступило сообщение о том, что на парковке в столичном районе Ласнамяэ между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал 20-летнему мужчине и женщине предметом, похожим на оружие.