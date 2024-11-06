Современные стандарты и связь с историей: в Таллинне завершили реновацию центра культуры с богатым прошлым

Ныммеский культурный центр работает в здании, первоначально построенном как кинотеатр. Оно находится по адресу Туру платс, 2, и действует с 1924 года. В 2022 году Таллиннский департамент городского имущества провел конкурс идей по обновлению интерьера, целью которого было создание современного дизайна, соответствующего современному культурному центру, при сохранении исторического облика здания. Победителем конкурса идей стала компания Projekt Kuubis OÜ, которая разработала комплексное решение с подходящим дизайном.

Вице-мэр города Вильяр Яаму подчеркнул, что прошедший реновацию культурный центр представляет для района большую ценность. „Символично, что конкурс идей по созданию современного интерьера проводился для исторического здания. Он дал экспертам возможность выразить свое видение, подчеркнув при этом уникальные черты здания и создав для всех уютную и вдохновляющую атмосферу. Помещения, обновленные на основании предложенной концепции, теперь соответствуют современным стандартам и ожиданиям, сохраняя достойную связь с историей здания. Уверен, что центр еще долгое время будет радовать жителей Нымме интересными культурными событиями и возможностями проведения досуга“.

В ходе реновации первого этажа полностью обновлена сцена большого зала, установлена новая система освещения и добавлено особое акустическое решение, в зале появятся новые кресла. В зале на первом этаже была сооружена новая конструкция пола с системой отопления, соответствующей требованиям энергоэффективности. Были установлены новые системы силового и слаботочного электроснабжения и охраны, а также обновлены находящиеся в полу трубопроводы водоснабжения и канализации. Обновление также коснулось фойе и коридоров (с экспозиционным освещением), туалетов, малого зала, гардеробов, технических помещений и кафе.