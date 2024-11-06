Современные стандарты и связь с историей: в Таллинне завершили реновацию центра культуры с богатым прошлым
Сегодня для посетителей вновь открыл свои двери Ныммеский культурный центр, который был закрыт несколько месяцев в связи с проведением реновации первого этажа. Планировка и архитектура здания остались прежними, однако архитектура интерьера первого этажа обрела завершенный вид. Ранее были обновлены фасад здания, а также системы вентиляции и охлаждения.
Ныммеский культурный центр работает в здании, первоначально построенном как кинотеатр. Оно находится по адресу Туру платс, 2, и действует с 1924 года. В 2022 году Таллиннский департамент городского имущества провел конкурс идей по обновлению интерьера, целью которого было создание современного дизайна, соответствующего современному культурному центру, при сохранении исторического облика здания. Победителем конкурса идей стала компания Projekt Kuubis OÜ, которая разработала комплексное решение с подходящим дизайном.
Вице-мэр города Вильяр Яаму подчеркнул, что прошедший реновацию культурный центр представляет для района большую ценность. „Символично, что конкурс идей по созданию современного интерьера проводился для исторического здания. Он дал экспертам возможность выразить свое видение, подчеркнув при этом уникальные черты здания и создав для всех уютную и вдохновляющую атмосферу. Помещения, обновленные на основании предложенной концепции, теперь соответствуют современным стандартам и ожиданиям, сохраняя достойную связь с историей здания. Уверен, что центр еще долгое время будет радовать жителей Нымме интересными культурными событиями и возможностями проведения досуга“.
В ходе реновации первого этажа полностью обновлена сцена большого зала, установлена новая система освещения и добавлено особое акустическое решение, в зале появятся новые кресла. В зале на первом этаже была сооружена новая конструкция пола с системой отопления, соответствующей требованиям энергоэффективности. Были установлены новые системы силового и слаботочного электроснабжения и охраны, а также обновлены находящиеся в полу трубопроводы водоснабжения и канализации. Обновление также коснулось фойе и коридоров (с экспозиционным освещением), туалетов, малого зала, гардеробов, технических помещений и кафе.
Старейшина Нымме Кармо Кури отметил, что роль культурного центра для района трудно переоценить. „Это здание уже сотню лет является сердцем общественный жизни Нымме: сначала как кинотеатр, а с 1945 года – как дом культуры и культурный центр. Внутренне наполнение Ныммеского культурного центра, без сомнения, превосходит его внешний вид, ежедневно предлагая жителям района возможности для досуга и разнообразные занятия по интересам“, – сказал Кури.
Ныммеский культурный центр находится в ведении управы района Нымме и действует в бывшем здании кинотеатра, построенного в 1924 году. В 2002 году у здания появилась пристройка, которая увеличила его площадь на треть. Помимо организации культурных мероприятий, Ныммеский культурный центр предоставляет пространство для работы более 40 кружков по интересам.
Общая стоимость реновации составила 670 000 евро. Работы выполнила компения BauEst OÜ, надзор собственника осуществляло инженерное бюро Telora OÜ.
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