На Сааремаа обнаружена собачья чумка: владельцев собак и хорьков просят вакцинировать своих любимцев

По словам исполнительного директора Союза охотников Сааремаа Иве Кунингас, такой смертности лис на острове не было уже несколько десятилетий. Собачья чумка не заразна для человека, но домашние животные могут ею заразиться.

„Когда нам об аналогичной проблеме сообщили мужчины из Люманда, мы решили применить более широкий подход и обратились в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент с просьбой выяснить причину. Они попросили отправить для исследования мертвую лису, и, к сожалению, результат показал, что в наших лесах распространяется собачья чумка“, – сказала она.

По оценке Союза охотников, собачья чумка, вероятно, распространилась по всему острову, поскольку к настоящему моменту обнаружено более ста мертвых лис.

„Всем владельцам собак и хорьков необходимо проявить ответственность и вакцинировать своих питомцев комплексной вакциной в ветеринарной клинике“, – отметила заведующая Ляэнеского региона Ветеринарно-пищевого департамента Терье Опер.

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