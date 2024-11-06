Цахкна: Эстония сохраняет спокойствие, победа Трампа не меняет наши цели

“Россия по-прежнему хочет уничтожить суверенитет Украины и разрушить архитектуру безопасности, основанную на Европейском союзе и НАТО. Наша задача – добиться того, чтобы Россия не достигла своей цели и чтобы в Европе установился справедливый и прочный мир“, – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

“Мы продолжим работать с США и другими союзниками, чтобы территориальная целостность и суверенитет Украины были восстановлены, агрессор вышел из войны явным проигравшим, а изменение государственных границ силой оружия было полностью дискредитировано. Мы также продолжим работу над повышением цены войны, ужесточая санкции в отношении России, оказывая военную поддержку Украине и приближая ее к НАТО“.

Министр отметил, что прочные трансатлантические связи важны не только для Европы, но и для международной безопасности в более широком смысле. „В то же время очевидно, что и сама Европа должна серьезно относиться к своей обороне и инвестировать в безопасность больше, чем раньше, культивировать сильную внешнюю политику и говорить в унисон. Эстония относится к своей обороне со всей серьезностью, инвестируя в нее в этом году 3,4% от ВВП“, – сказал Цахкна. Эстония хотела бы, чтобы союзники по НАТО подняли целевой уровень оборонных расходов как минимум до 2,5% от ВВП.

Министр отметил, что двустороннее сотрудничество с США является и останется чрезвычайно важным для Эстонии и мы продолжим работу по защите безопасности и экономических интересов Эстонии и США. Он сказал, что у него самого со времен его бытности министром обороны, а также у многих других людей в Эстонии и за рубежом есть опыт успешного сотрудничества с прошлым кабинетом Трампа.

„Эстония сохраняет спокойствие и продолжает действовать решительно для достижения своих внешнеполитических целей. Я верю, что сотрудничество с новым правительством США станет шагом вперед как для Эстонии, так и для США“, – заключил Цахкна.

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