Коалиция достигла соглашения об изменении Конституции

„На данный момент обсуждение пока не завершено, уточняются формулировки по некоторым вопросам. Согласованы общие принципы: заключение соглашений с другими странами, сохранение избирательного права серопаспортников“, – передает RusERR слова Терраса.

По словам Терраса, цель законопроекта – лишить права голоса у граждан страны-агрессора, то есть, в первую очередь, у граждан России и Беларуси. В качестве компромисса с социал-демократами, согласно плану, жителей Эстонии без гражданства права голоса на местных выборах не лишат.

В соответствии с законопроектом, избирательным правом будут обладать граждане Европейского союза и стран НАТО. „Кроме того, существует возможность предоставить это право гражданам и других стран на основе соглашений, ратифицированных Рийгикогу“, – добавил Террас.

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