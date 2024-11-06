Коалиция достигла соглашения об изменении Конституции
По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Терраса (Еesti 200), коалиция достигла соглашения о внесении поправок в Конституцию; при этом жители Эстонии с серым паспортом по-прежнему будут иметь право голосовать на выборах в местные самоуправления.
„На данный момент обсуждение пока не завершено, уточняются формулировки по некоторым вопросам. Согласованы общие принципы: заключение соглашений с другими странами, сохранение избирательного права серопаспортников“, – передает RusERR слова Терраса.
По словам Терраса, цель законопроекта – лишить права голоса у граждан страны-агрессора, то есть, в первую очередь, у граждан России и Беларуси. В качестве компромисса с социал-демократами, согласно плану, жителей Эстонии без гражданства права голоса на местных выборах не лишат.
В соответствии с законопроектом, избирательным правом будут обладать граждане Европейского союза и стран НАТО. „Кроме того, существует возможность предоставить это право гражданам и других стран на основе соглашений, ратифицированных Рийгикогу“, – добавил Террас.
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