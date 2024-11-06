06.11.2024, 18:15
Прийт Хумал: Полиция безопасности искала в моем аккаунте Google не относящуюся к делу информацию
ФОТО: | Delfi Meedia
Тартуский уездный суд продолжает рассматривать дело предпринимателя Парвеля Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала. „Они продемонстрировали очень низкий уровень кибергигиены“, - сказал в зале суда Прийт Хумал, имея в виду действия Полиции безопасности, изучавшей его гаджеты.
На продолжившемся сегодня процессе по делу Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала показания давал Хумал, обвиняемый в нарушении ограничения на использование служебных полномочий.
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