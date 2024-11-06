ЧП и криминал
06.11.2024, 18:15

Прийт Хумал: Полиция безопасности искала в моем аккаунте Google не относящуюся к делу информацию

 
„Нет смысла говорить о том, что это была чья-то человеческая ошибка“, - сказал Прийт Хумал в зале суда.
„Нет смысла говорить о том, что это была чья-то человеческая ошибка“, - сказал Прийт Хумал в зале суда.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Тартуский уездный суд продолжает рассматривать дело предпринимателя Парвеля Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала. „Они продемонстрировали очень низкий уровень кибергигиены“, - сказал в зале суда Прийт Хумал, имея в виду действия Полиции безопасности, изучавшей его гаджеты.

На продолжившемся сегодня процессе по делу Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала показания давал Хумал, обвиняемый в нарушении ограничения на использование служебных полномочий.

Пункт коалиционного договора прописан нечетко

Как сказал в зале суда Хумал, в коалиционном договоре, который в Тарту заключили Isamaa, Партия реформ и Социал-демократическая партия, вопрос относительно недвижимости на улице Куперьянова, 9 (K9) не нашел конкретного отражения, так как стороны придерживались разных взглядов на то, как может быть использован объект после переезда Эстонского национального музея. В договор включили пункт, описывающий проблему, но оставляющий решение открытым.

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