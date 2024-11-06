Прийт Хумал: Полиция безопасности искала в моем аккаунте Google не относящуюся к делу информацию

На продолжившемся сегодня процессе по делу Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала показания давал Хумал, обвиняемый в нарушении ограничения на использование служебных полномочий.

Пункт коалиционного договора прописан нечетко

Как сказал в зале суда Хумал, в коалиционном договоре, который в Тарту заключили Isamaa, Партия реформ и Социал-демократическая партия, вопрос относительно недвижимости на улице Куперьянова, 9 (K9) не нашел конкретного отражения, так как стороны придерживались разных взглядов на то, как может быть использован объект после переезда Эстонского национального музея. В договор включили пункт, описывающий проблему, но оставляющий решение открытым.