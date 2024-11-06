EKRE не согласна менять Конституцию на предложенных соцдемами условиях

„EKRE считает, что необходимо поддерживать поиск решений, которые гарантируют, что право голосовать как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу и Европарламент будут иметь только граждане Эстонии и в соответствии с нашим соглашением о вступлении в Европейский союз также граждане стран-членов ЕС“, — говорится в пресс-релизе национал-консерваторов.

„Мы считаем неправильными по форме и содержанию попытки ради повседневной политической выгоды создать на уровне Конституции разные категории иностранцев, одни из которых будут иметь, а другие не будут иметь право голоса в Эстонии. Мы видим здесь проблему в свете статьи 12 Конституции, которая запрещает неравное обращение с группами людей находящихся в похожей ситуации“, — отмечают представители партии.

EKRE собирается обратится за поддержкой к Isamaa и Партии реформ.

Председатель Isamaa Урмас Рейнсалу вчера дал понять, что тоже не в восторге от идеи социал-демократов, заявив, что чувство принадлежности серопаспортников и граждан РФ в Эстонии похоже.

„Уже ведь принято принципиальное решение покончить с этим вопросом. Социал-демократы сами ссылаются на исследование интеграции, проведенное весной этого года. И согласно этому исследованию, нужно признать, что чувство принадлежности лиц без гражданства и граждан России в Эстонии схоже. Это означает, что у большинства из них оно слабое, а индекс национальной обороны, который измеряет готовность вносить вклад в оборону страны, у лиц без гражданства даже ниже, чем у граждан с российским гражданством“, — передает его слова RusERR.

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