В Латвии и Литве потребление восстанавливается. В Эстонии ситуация не улучшается
Потребление значительно снизилось во всех странах Балтии. Впрочем, если в Литве наблюдается явное восстановление потребления, то в Эстонии розничная торговля по-прежнему находится в упадке, хотя продажи непродовольственных товаров наконец начали стабилизироваться. В Латвии потребление в продовольственном секторе уменьшается, а продажи непродовольственных товаров остаются на хорошем уровне, пишет Александрас Изгородинас, экономист банка Citadele.
Литва лидирует по уровню потребления
В Литве отмечается наиболее сильная динамика розничной торговли среди балтийских стран: объемы розничной торговли находятся на уровне близком к рекордному и продолжают расти. Данные Eurostatпоказывают, что по сравнению с минимумом, достигнутым в марте 2023 года, объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,7%. Покупка продовольственных товаров с 2023 года в Литве увеличилась почти на 4%, а продажи непродовольственных товаров – на 6%. Восстановление внутреннего потребления в Литве происходило в два этапа. Во-первых, признаками улучшения стали восстановление покупательной способности и потребительских ожиданий. А во-вторых, улучшилось финансовое положение населения. Потребление также растет благодаря снижению базовой процентной ставки в еврозоне, что оставляет людям больше средств.
В Латвии и Литве заметнее всего снизилось потребление продовольственных товаров, тогда как потребление непродовольственных товаров сократилось меньше или, в случае Литвы, оставалось на очень высоком уровне. В Литве потребление продуктов снизилось на 10% по сравнению с пиком августа 2021 года, а в Латвии – на 12% по сравнению с пиком, достигнутым в ноябре 2021 года. В настоящее время потребление продуктов питания в Латвии находится на уровне семилетнего минимума, соответствующего весне 2017 года. А вот объем потребления непродовольственных товаров в Латвии всего на 2% ниже пика 2023 года. Такой поворот событий является неожиданным, поскольку предполагалось, что резкий рост инфляции и процентных ставок заставит людей сократить ненужные покупки и сосредоточиться на товарах первой необходимости. В данном случае ситуация иная: сегменты непродовольственных товаров в Литве и Латвии выдержали давление инфляции и процентных ставок, тогда как потребление продуктов существенно снизилось.
Снижение потребления продуктов питания объясняется двумя факторами. Во-первых, снятие связанных с COVID-19 ограничений вернуло потребление продуктов питания на допандемический уровень: во время ограничений потребление продуктов питания было выше за счет сокращения посещения ресторанов и кафе. Кроме того, потребление продуктов снизилось из-за того, что инфляция и процентные ставки сильнее всего ударили по жителям с низкими доходами. Это также свидетельствует о неравномерном распределении покупательной способности: часть населения не сократила потребление непродовольственных товаров, несмотря на высокие процентные ставки и инфляцию, в то время как другая часть уменьшила потребление продуктов питания, чтобы хоть как-то свести концы с концами.
В Эстонии потребление самое слабое
В Эстонии динамика розничной торговли является самой слабой в Балтии. Если в Латвии и Литве снизилось только потребление продуктов питания, то в Эстонии сократились продажи как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. В августе этого года общий объем розничной торговли в Эстонии был на 15,3% ниже по сравнению с пиком апреля 2022 года. Объем розничной торговли в Эстонии упал до уровня сентября 2020 года. Продажи продуктов в Эстонии на 10% ниже пикового уровня, достигнутого в феврале 2022 года, и сейчас находятся на уровне марта 2019 года. Продажи непродовольственных товаров на 19% ниже пикового уровня и сейчас соответствуют уровню октября 2020 года.
Вероятной причиной такого значительного сокращения является относительно более высокая задолженность частного сектора по сравнению с другими странами Балтии и более высокая долговая нагрузка домохозяйств. В Эстонии долговая нагрузка домохозяйств составляет 35% от ВВП, тогда как в Литве и Латвии эти показатели составляют 22% и 18% соответственно. Более высокий потребительский долг в Эстонии привел к тому, что рост процентных ставок оказал на сегмент непродовольственных товаров большее влияние, чем в Латвии и Литве.
Тем не менее, есть и положительные признаки. Хотя потребление продуктов в Эстонии продолжает снижаться, объемы розничных продаж непродовольственных товаров начали стабилизироваться. На это, вероятно, также повлияло снижение процентных ставок в еврозоне. Однако данные Европейской комиссии показывают, что мнение эстонских потребителей о своих финансовых перспективах остается очень низким, из-за чего восстановление потребления непродовольственных товаров может быть крайне медленным. К тому же пока нет признаков стабилизации продаж продуктов питания, а это указывает на то, что финансовое положение населения остается уязвимым.
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