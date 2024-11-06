В Латвии и Литве потребление восстанавливается. В Эстонии ситуация не улучшается

Литва лидирует по уровню потребления

В Литве отмечается наиболее сильная динамика розничной торговли среди балтийских стран: объемы розничной торговли находятся на уровне близком к рекордному и продолжают расти. Данные Eurostatпоказывают, что по сравнению с минимумом, достигнутым в марте 2023 года, объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,7%. Покупка продовольственных товаров с 2023 года в Литве увеличилась почти на 4%, а продажи непродовольственных товаров – на 6%. Восстановление внутреннего потребления в Литве происходило в два этапа. Во-первых, признаками улучшения стали восстановление покупательной способности и потребительских ожиданий. А во-вторых, улучшилось финансовое положение населения. Потребление также растет благодаря снижению базовой процентной ставки в еврозоне, что оставляет людям больше средств.

В Латвии и Литве заметнее всего снизилось потребление продовольственных товаров, тогда как потребление непродовольственных товаров сократилось меньше или, в случае Литвы, оставалось на очень высоком уровне. В Литве потребление продуктов снизилось на 10% по сравнению с пиком августа 2021 года, а в Латвии – на 12% по сравнению с пиком, достигнутым в ноябре 2021 года. В настоящее время потребление продуктов питания в Латвии находится на уровне семилетнего минимума, соответствующего весне 2017 года. А вот объем потребления непродовольственных товаров в Латвии всего на 2% ниже пика 2023 года. Такой поворот событий является неожиданным, поскольку предполагалось, что резкий рост инфляции и процентных ставок заставит людей сократить ненужные покупки и сосредоточиться на товарах первой необходимости. В данном случае ситуация иная: сегменты непродовольственных товаров в Литве и Латвии выдержали давление инфляции и процентных ставок, тогда как потребление продуктов существенно снизилось.