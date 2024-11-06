Полиция: кампания по изъятию незаконного оружия проводится уже девятый раз, а люди по-прежнему хранят опасные предметы

В сотрудничестве с партнерами полиция в октябре призывала людей добровольно и, не опасаясь наказания, сдавать находящееся у них незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы. В ходе кампании Департаменту полиции и погранохраны, а также Спасательному департаменту было передано огнестрельное оружие, немало патронов разного калибра, порох, ракеты, взрыватели, пиротехника и др.

По словам майора полиции Аннели Аннист, вызывает удивление, что хотя кампания проводилась уже девятый раз, в домах у людей по-прежнему хранятся опасные предметы. „В ходе октябрьской кампании полиции было передано 23 единицы огнестрельного оружия, две единицы газового оружия, 4090 патронов разного калибра, четыре коробки взрывателей, шесть банок пороха и др., как, например, стартовый пистолет, дуло и т.п. Невероятно, что у многих людей эти предметы находились дома в течение десятилетий“, - сказала Аннист.

По словам майора полиции, заметно, что осведомленность людей по поводу обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами существенно улучшилась. „Во время разных кампаний возникали ситуации, когда люди сами приносили обнаруженные незаконные боеприпасы, огнестрельное оружие или даже взрывчатые материалы прямо в здание полиции, в этом году таких опасных ситуаций, к счастью, не было“, - заявила она.

Центру деминирования Спасательного департамента в ходе проходившей в этом году кампании было передано четыре снаряда, детонатор, шесть взрывпакетов, 260 пиротехнических изделий и девять средств имитации.

„Цель кампании - раз в год обращать внимание людей на сдачу незаконных предметов, однако на самом деле находящиеся дома опасные предметы можно, не опасаясь наказания, сдавать круглый год. Важно, чтобы опасные предметы не валялись где-нибудь в сарае, а были безопасно уничтожены“, - заявил начальник центра деминирования Спасательного департамента Калвар Таммине.