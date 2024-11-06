Подсудимый Ээрик Хелдна: я планировал поехать воевать в Украину

Как сказал бывший высокопоставленный сотрудник полиции Ээрик Хелдна, обвиняемый в мошенничестве с получением трудового стажа, пенсия полицейского должна была стать подспорьем для семьи, если он отправился воевать в Украину. Эльмар Вахер, занимавший в тот момент пост гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA), считал, что для бывшего руководителя КаПо и разведки идея отправиться на войну не самая лучшая.