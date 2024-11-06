ЧП и криминал
06.11.2024, 19:45

Подсудимый Ээрик Хелдна: я планировал поехать воевать в Украину

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„На этот конкурс свои документы не отправляй“, - такое сообщение получил Ээрик Хелдна (на фото), когда собирался участвовать в конкурсе на замещение должности вице-канцлера Министерства обороны.
„На этот конкурс свои документы не отправляй“, - такое сообщение получил Ээрик Хелдна (на фото), когда собирался участвовать в конкурсе на замещение должности вице-канцлера Министерства обороны.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Как сказал бывший высокопоставленный сотрудник полиции Ээрик Хелдна, обвиняемый в мошенничестве с получением трудового стажа, пенсия полицейского должна была стать подспорьем для семьи, если он отправился воевать в Украину. Эльмар Вахер, занимавший в тот момент пост гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA), считал, что для бывшего руководителя КаПо и разведки идея отправиться на войну не самая лучшая.

Вчера и сегодня Харьюский уездный суд заслушал бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Ээрика Хелдна, обвиняемого в мошенничестве. Согласно обвинительному заключению, он вместе с Эльмаром Вахером и бывшим руководителем Центральной криминальной полиции Айваром Алавере совершил подлог, чтобы получать специальную пенсию полицейского.

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