Женщина, на глазах у ребенка сбившая кота на заправке, останется безнаказанной(4)
Женщина, которая, находясь за рулем, переехала кота на автозаправочной станции в Турба после Яанова дня, не будет наказана. Возбужденное против нее уголовное дело закрыли, так как следствие не установило, что деяние было совершено умышленно.
С заявлением в полицию о жестоком обращении с животным обратилась некоммерческая организация Loomapäästegrupp („Группа по спасению животных“). Недавно НКО сообщили о прекращении уголовного производства.
Кота по имени Кусти несколько лет назад взяли из приюта, он прижился на автозаправке в Турба и даже стал своего рода талисманом, ежедневно встречал приезжающих на заправку людей. Как рассказали очевидцы случившегося (в их числе оказался и маленький мальчик), на глазах которых погиб кот, молодая женщина, приехавшая на автозаправку не для того, чтобы заправиться бензином или посетить магазин, умышленно переехала кота и не пыталась оказать ему помощь.
Вот как описала случившееся очевидица: „Погладив кота, я села за руль и стала отъезжать от заправки, обратив внимание на то, что к дверям подъехал автомобиль Chrysler серого цвета, за рулем которого сидела молодая темноволосая женщина в белой футболке. Когда люди отошли от дверей, женщина переехала через кота, которого просто невозможно было не заметить, и остановилась в стороне.
Мой муж вышел из машины и, постучав в стекло остановившегося автомобиля, поинтересовался, неужели водитель не видела кота? Сидевшая за рулем женщина воскликнула: „Конечно, видела!“ А сидевший на заднем сидении человек крикнул: „А тебе какое дело?“ После этого водитель Chrysler опустила стекло и уехала. Мой ребенок, на глазах которого переехали кота, горько расплакался.
Приехавшие на место сотрудники Loomapäästegrupp отвезли кота в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось.
Как сказал Delfi Эрик Лепик, следователь Ляэне-Харьюского отделения полиции, при расследовании обстоятельств инцидента были просмотрены записи с камер видеонаблюдения и опрошены очевидцы случившегося. „Было установлено: нет никаких доказательств того, что деяние было совершено преднамеренно. На видеозаписи видно, что автомобиль начинает медленно двигаться, а кот, оказавшийся вне пределов видимости, не отходит от автомобиля, оставаясь незамеченным водителем“, - пояснил он. По словам следователя, после аварии женщина-водитель испытала шок, но остановилась и поговорила с очевидцами. „Водитель не пыталась скрыться с места происшествия, поэтому у полиции нет оснований полагать, что наезд был совершен умышленно. К сожалению, это был несчастный случай. Уголовное производство закрыто из-за отсутствия состава преступления“, - сказал Лепик.