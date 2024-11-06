Женщина, на глазах у ребенка сбившая кота на заправке, останется безнаказанной

С заявлением в полицию о жестоком обращении с животным обратилась некоммерческая организация Loomapäästegrupp („Группа по спасению животных“). Недавно НКО сообщили о прекращении уголовного производства.

Кота по имени Кусти несколько лет назад взяли из приюта, он прижился на автозаправке в Турба и даже стал своего рода талисманом, ежедневно встречал приезжающих на заправку людей. Как рассказали очевидцы случившегося (в их числе оказался и маленький мальчик), на глазах которых погиб кот, молодая женщина, приехавшая на автозаправку не для того, чтобы заправиться бензином или посетить магазин, умышленно переехала кота и не пыталась оказать ему помощь.

Вот как описала случившееся очевидица: „Погладив кота, я села за руль и стала отъезжать от заправки, обратив внимание на то, что к дверям подъехал автомобиль Chrysler серого цвета, за рулем которого сидела молодая темноволосая женщина в белой футболке. Когда люди отошли от дверей, женщина переехала через кота, которого просто невозможно было не заметить, и остановилась в стороне.

Мой муж вышел из машины и, постучав в стекло остановившегося автомобиля, поинтересовался, неужели водитель не видела кота? Сидевшая за рулем женщина воскликнула: „Конечно, видела!“ А сидевший на заднем сидении человек крикнул: „А тебе какое дело?“ После этого водитель Chrysler опустила стекло и уехала. Мой ребенок, на глазах которого переехали кота, горько расплакался.

Приехавшие на место сотрудники Loomapäästegrupp отвезли кота в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось.