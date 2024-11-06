В Латвии Maxima не будет работать первого января. В Эстонии взвешивают подобное решение

Maxima в Латвии не откроет свои двери первого января 2025 года. Руководство хочет дать возможность персоналу отдохнуть и провести время с близкими. „После опроса коллег и с учетом положительных отзывов на это предложение мы предоставим возможность провести первый день нового года в кругу семьи“, - говорит Арта Тимермане, директор по продажам Maxima Latvija. 24, 25 и 31 декабря магазины будут работать по сокращенному графику, а 26 декабря в обычном режиме.

Пресс-служба Maxima в Эстонии ответила RusDelfi, что правление взвешивает подобный шаг, но точно еще не решило. „Наш график на конец года еще в процессе составления. Поэтому подробной информацией о работе на праздники мы сможем поделиться во второй половине следующей недели“, - ответила пресс-секретарь Яаника Яаго.

Первого января 2024 года магазины Maxima работали с 12 до 22 часов.

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