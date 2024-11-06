Биткоин на фоне выборов в США обновил рекорд — 75 тысяч долларов

Как следует из данных Coinmarketcap, по состоянию на 7:35 мск один биткоин стоил 74 909 долларов. В дальнейшем курс незначительно снизился, после чего продолжил рост. На момент публикации биткоин торговался у отметки 74 500 долларов.

На криптобирже Binance в 6:00 мск курс достиг отметки ровно в 75 000 долларов.

Биткоин начал дорожать на фоне выборов президента США, прошедших 5 ноября, и последующего подсчета голосов. Курс биткоина укрепился на ожиданиях, что следующим президентом станет бизнесмен Дональд Трамп, поддерживающий криптовалюты.

Прошлый максимум биткоин обновил в марте 2024 года, когда подорожал до 73 777 долларов.

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