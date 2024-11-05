Полиция поймала за рулем перегруженного лесовоза пьяного водителя

Прийт Кийдрон, капитан Тартуской патрульной службы сообщил, что алкогольное опьянение водителя измерялось в промилле, а поездка началась за пару часов до вмешательства полиции.

„Анализируя в совокупности эту информацию и увидев общую картину, остается совершенно непонятным, как водитель после предыдущего рабочего дня, когда он принял значительное количество крепкого алкоголя, не смог адекватно оценить свое состояние перед тем, как снова приступить к работе.

Такой халатностью сороколетний мужчина поставил в опасность и себя, и доверенный ему груз, и всех других людей, с которыми он сегодня утром делил общую дорогу“, - отметил Кийдрон.

Мужчину отстранили от управление машиной, в отношении него возбуждено дело. Как подчеркнул капитан полиции, понятно, что на профессиональных водителей в дорожном движении возлагаются повышенные ожидания.

„Их подготовка, знания и поведение на дороге должны способствовать безопасности движения. Введенные для них минимальные периоды отдыха между двумя рабочими днями не всегда бывают достаточными“, - сказал Кийдрон и добавил, что в планировании работы профессиональных водителей велика роль предпринимателей — они должны планировать работу так, чтобы водители могли полноценно отдохнуть.

По словам Кийдрона, многотонные грузовики всегда представляют собой повышенный источник опасности на наших дорогах. Он добавил, что, к сожалению, полиция слишком часто видит, как недобросовестные и пренебрегающие законами компании, а также сами водители перегрузкой машин и работая из последних сил ставят под угрозу как безопасное движение автопоездов, так и честную конкуренцию между транспортными компаниями.

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