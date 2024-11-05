Евросоюз выделил на проект Rail Baltic еще более миллиарда евро. Сколько получит Эстония?
Балтийское совместное предприятие „RB Rail“ подписало десятый договор с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), который предусматривает выделение 1,394 миллиарда евро на продолжение проекта „Rail Baltic“ во всех странах Балтии, включая Эстонию, пишет латвийский Delfi.
Эстония получила около 440 млн евро, в том числе 352 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 88 млн евро в виде государственного софинансирования, а Литва - около 529 млн евро, в том числе 450 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 79 млн евро из государственного бюджета.
Латвия получит 337,6 миллиона евро - это средства Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а также 59,5 миллиона евро - государственное софинансирование.
Дополнительные средства также были выделены на развитие подсистем электрификации „Rail Baltica“ и других железнодорожных систем, включая строительный надзор и проверку, управление рисками и управление проектом.
Это обеспечит проекту дополнительное финансирование в размере около 1,394 млрд евро, из которых около 1,163 млрд евро поступит от Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 231 млн евро будет софинансироваться тремя балтийскими государствами.
„RB Rail“ отмечает, что это крупнейшее финансирование ЕС, выделенное в текущем финансовом периоде, и одна из самых больших сумм, выделенных среди других инфраструктурных проектов ЕС сопоставимой важности.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.