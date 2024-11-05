Трамвайную линию в порт Ванасадам откроют 1 декабря

С 1 декабря в Таллинне запустится новая трамвайная линия №2, которая будет следовать по маршруту Копли–Ванасадам–Суур-Паала. В будущем конечной остановкой станет аэропорт, как только завершится строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте. Городская управа обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшие недели. В перспективе, к 2029 году, маршрут будет изменен на Пельгуранна-Леннуяам, что также улучшит связь с аэропортом.