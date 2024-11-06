Новости Эстонии
06.11.2024, 08:10

ПОГОДА В НОЯБРЕ | Тепло задержится или придет настоящая зима?

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Октябрь в этом году оказался теплее обычного. Каким будет ноябрь?
Октябрь в этом году оказался теплее обычного. Каким будет ноябрь?
ФОТО: Juhku | Shutterstock

До дня зимнего солнцестояния еще далеко, однако бывали годы, когда зима наступала уже в ноябре, причем ноябрь оказывался самым холодным месяцем. Поэтому издание Maaleht обратилось к своим давним друзьям - знатокам природы - с просьбой дать свой прогноз на ноябрь.

Арво Сайдла, Рапламаа: наступление холодов затянется

В ноябре погода будет скорее осенней, чем зимней. Наступление холодов затянется. Температура не опустится ниже 10 градусов мороза. Немного похолодает только ближе к Кадрипяэв (День святой Екатерины 25 ноября), местами, скорее всего к востоку от линии Раквере-Пярну, выпадет снег. Среднемесячная температура будет близка к норме, количество осадков чуть ниже нормы.

Зима напомнит о себе после 25 ноября, а 10-15 декабря покажет свой истинный снежный лик. Правда, снегопады ожидаются не повсеместно.

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