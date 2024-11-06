ПОГОДА В НОЯБРЕ | Тепло задержится или придет настоящая зима?

Арво Сайдла, Рапламаа: наступление холодов затянется

В ноябре погода будет скорее осенней, чем зимней. Наступление холодов затянется. Температура не опустится ниже 10 градусов мороза. Немного похолодает только ближе к Кадрипяэв (День святой Екатерины 25 ноября), местами, скорее всего к востоку от линии Раквере-Пярну, выпадет снег. Среднемесячная температура будет близка к норме, количество осадков чуть ниже нормы.