06.11.2024, 08:10
ПОГОДА В НОЯБРЕ | Тепло задержится или придет настоящая зима?(3)
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До дня зимнего солнцестояния еще далеко, однако бывали годы, когда зима наступала уже в ноябре, причем ноябрь оказывался самым холодным месяцем. Поэтому издание Maaleht обратилось к своим давним друзьям - знатокам природы - с просьбой дать свой прогноз на ноябрь.
Арво Сайдла, Рапламаа: наступление холодов затянется
В ноябре погода будет скорее осенней, чем зимней. Наступление холодов затянется. Температура не опустится ниже 10 градусов мороза. Немного похолодает только ближе к Кадрипяэв (День святой Екатерины 25 ноября), местами, скорее всего к востоку от линии Раквере-Пярну, выпадет снег. Среднемесячная температура будет близка к норме, количество осадков чуть ниже нормы.
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