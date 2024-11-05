Осенний ремонт Петербургского шоссе оказался выдумкой городских властей(22)
Обещания таллиннских властей начать, наконец, этой осенью капитальное обновление Петербургского шоссе, находящегося, похоже, среди крупных городских трасс Эстонии в самом плохом состоянии, оказались пустым сотрясанием воздуха. Тендер до сих пор не объявлен, и никаких работ в ближайшее время там не начнется, пишет Forte.
Вспомним сначала, что обещали руководители города. Во-первых, предыдущий вице-мэр, отвечающий за эту сферу, - Владимир Свет - еще в сентябре 2022 года обещал, что работы, которые годами откладывались из-за нехватки средств, начнутся уже весной 2023 года.
Свет в обещанное время их не начал.
Далее в марте текущего года в интервью с заместителем руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тоомасом Хайдаком выяснилось, что реконструкция Петербургского шоссе начнется во второй половине этого лета и принесет изменения и неудобства. „Первый этап реконструкции начнется с большой долей вероятности во второй половине лета“, - сказал тогда Хайдак и отметил, что тендер уже готовится.
Когда наступила вторая половина лета и пришел август, уже новый заместитель мэра Пяртель-Пеэтер Пере пообщал в разговоре с ERR, что первый этап реконструкции Петербургского шоссе начнется в октябре и что на первом этапе будут реконструирован отрезок от улицы Маяка до улицы Вяйке-Паала.
На прошлой неделе завершился и упомянутый Пере октябрь, но… никаких признаков широкомасштабных работ на участке дороги между Маяка и Вяйке-Паала не было.
После того, как издание Forte сделало запрос в Таллиннскую горуправу, становится ясно, что этих признаков и не могло быть.
Если говорить конкретнее, то выясняется, что в августе, когда вице-мэр Пере дал свое обещание и когда до начала работ оставалось всего пару недель, в действительности тендера на проведение работ объявлен не был.
Процитируем начальника отдела строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандара Йыэсаара, который дал вчера изданию Forte следующий ответ: „В данный момент Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства подготавливает тендер на поиск строителя Петербургского шоссе“.
На это журналисты поинтересовались, что такого произошло в промежуток между данным вице-мэром Пере в августе обещанием и октябрем, что не смогли начать работы в обещанное время, и, как выясняется, на самом деле тендер даже не объявлялся? Такие масштабные тендеры требуют, как известно, времени, но откуда тогда взялись обещания?
„Строительство откладывается, так как согласования с Rail Baltic Estonia и другими ведомствами заняли больше времени, чем ожидалось. Строительство начнется при первой возможности после подписания договора подряда“, - сказано в ответе Йыэсаара.
Таким образом вице-мэры Свет и Пере давали обещания о начале работ по реконструкции шоссе до осени текущего года без всяких на то оснований.
На связанные с Петербургским шоссе строительные работы в городском бюджете 2024 года запланировано всего 2,43 миллиона евро.
Таллинн с лета уже остался без мусорных урн, так как предыдущий собственник урн и оператор этой услуги убрал к концу июля старые мусорные ящики с улиц, а вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере пообещал в августе объявить тендер на приобретение новых, но этот конкурс до сих пор не объявлен. Сначала предлогом были отпуска чиновников, затем — необходимость доработать тендер.
Но самого большого внимания из всех проделанных горуправой за последние полгода работ удостоилось создание на очень оживленном Палдиском шоссе велосипедной дорожки за счет одной полосы движения автомобильного транспорта. Следствием этого стали ежеутренние огромные пробки в направлении города из автомобилей, в которых теперь сжигаются время и деньги людей, а также загрязняется окружающая среда. Существенно были сокращены и районы, где новая городская власть обещала начать уборку снега с тротуаров.
О задержке реконструкции Петербургского шоссе вкратце также коснулись 31 октября в телепрограмме „Esimene stuudio“ на ETV. Вице-мэр Пере в разговоре отметил, что Петербургское шоссе надо бы переименовать.
„Да, мы делаем это в сотрудничестве с Rail Baltic, всё по-прежнему синхронно и по графику“, - сказал Пере в ответ на вопрос ведущего программы о том, почему в последний день октября работы всё еще не начаты, и не стыдно ли ему за плачевное состояние дороги. „Работы немного задерживаются, но они задерживаются там вместе с Rail Baltic“.
„Конечно стыдно, но, как недавно предложила Иви Ээнмаа, его можно было бы переименовать. Почему у нас должно быть шоссе, носящее имя города оккупировавшего нас государства. Его можно было бы связать с названием волости Раэ или чем-то другим“, - сказал Пере.
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