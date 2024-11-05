Осенний ремонт Петербургского шоссе оказался выдумкой городских властей

Вспомним сначала, что обещали руководители города. Во-первых, предыдущий вице-мэр, отвечающий за эту сферу, - Владимир Свет - еще в сентябре 2022 года обещал, что работы, которые годами откладывались из-за нехватки средств, начнутся уже весной 2023 года.

Свет в обещанное время их не начал.

Далее в марте текущего года в интервью с заместителем руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тоомасом Хайдаком выяснилось, что реконструкция Петербургского шоссе начнется во второй половине этого лета и принесет изменения и неудобства. „Первый этап реконструкции начнется с большой долей вероятности во второй половине лета“, - сказал тогда Хайдак и отметил, что тендер уже готовится.

Когда наступила вторая половина лета и пришел август, уже новый заместитель мэра Пяртель-Пеэтер Пере пообщал в разговоре с ERR, что первый этап реконструкции Петербургского шоссе начнется в октябре и что на первом этапе будут реконструирован отрезок от улицы Маяка до улицы Вяйке-Паала.

На прошлой неделе завершился и упомянутый Пере октябрь, но… никаких признаков широкомасштабных работ на участке дороги между Маяка и Вяйке-Паала не было.

После того, как издание Forte сделало запрос в Таллиннскую горуправу, становится ясно, что этих признаков и не могло быть.

Если говорить конкретнее, то выясняется, что в августе, когда вице-мэр Пере дал свое обещание и когда до начала работ оставалось всего пару недель, в действительности тендера на проведение работ объявлен не был.

Процитируем начальника отдела строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандара Йыэсаара, который дал вчера изданию Forte следующий ответ: „В данный момент Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства подготавливает тендер на поиск строителя Петербургского шоссе“.