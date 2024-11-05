Премьер-министр Михал: Эстония поддерживает план победы Зеленского, он осуществим
Премьер-министр Кристен Михал выступил сегодня в Рийгикогу с ежегодной речью о политике правительства на европейском направлении, в которой подчеркнул необходимость решительно повысить обороноспособность и конкурентоспособность Европы, поддерживать Украину до победы и членства в ЕС, а также сохранять европейское единство и дух сотрудничества.
Премьер-министр начал свою речь с цитаты возглавлявшего Европейскую комиссию в 1985–1995 году Жака Делора, который сказал в дни падения Берлинской стены: „История ускоряется, и мы должны ускоряться вместе с ней“. „Европе сегодня тоже требуется ускорение“, — сказал Михал. По мнению Михала, чтобы не лечить проблемы Европы косметическими изменениями, необходимо идти на трудный выбор, проявлять политическое мужество и единство.
Михал подчеркнул, что Эстония целенаправленно действовала для обеспечения своей оборонной готовности и устойчивости к кризисам и ожидает такого же подхода от Европейского союза в целом: „Нам нужно объединить усилия, чтобы запустить европейскую оборонную промышленность и заполнить критические пробелы в нашем оборонном потенциале здесь и сейчас. Белая книга о будущем европейской обороны, которая будет опубликована в течение первых 100 дней работы новой Комиссии, должна содержать конкретные предложения на этот счет. Мы предлагаем использовать оборонный облигации. Доступ оборонных компаний к финансированию также должен быть улучшен. Роль Европейского инвестиционного банка как финансового инструмента укрепления обороноспособности должна возрасти, позволяя финансировать и проекты полностью оборонного назначения“.
Премьер-министр напомнил слушателям, что исход войны в Украине также определит будущее всей Европы, поэтому мы должны поддерживать Украину до победы. „Мы не можем остановиться на полпути. План победы, представленный президентом Зеленским, содержит элементы, необходимые для победы и реализации состоящего из десяти пунктов мирного плана Украины. Эстония поддерживает этот план. Он осуществим“, - подчеркнул Михал. По его словам, цель и темпы расширения Евросоюза необходимо сохранять, поддерживая интеграцию в ЕС Украины, Молдовы и других проевропейских стран и честно привлекая внимание государств, которые отступили от европейских ценностей, к последствиям подобных шагов.
Михал напомнил, что 79% экспорта Эстонии и 87% ее импорта связаны со странами Европейской экономической зоны, и эффективность внутреннего рынка ЕС для нас так же важна, как и восстановление экономического роста Эстонии. „С той же решимостью, с которой мы вместе действовали в ЕС для преодоления последствий Covid и энергетического кризиса и поддержки Украины, мы должны заключить и реализовать соглашения для повышения конкурентоспособности европейской экономики“, - сказал премьер-министр. „Четыре основные цели Эстонии — это простая и эффективная бизнес-среда на внутреннем рынке, равные возможности для компаний независимо от толщины кошелька их родной страны, развитие чистых технологий и трансграничной инфраструктуры, без которых единый рынок не может функционировать“. Он добавил, что эффективные решения, опробованные в бизнес-среде Эстонии, также должны быть взяты на вооружение в Европейском союзе, как в свое время цифровая идентификация. По мнению Михала, источником роста и конкурентоспособности также нужно сделать зеленые технологии, чтобы достичь климатической нейтральности выгодным для экономики путем.
Премьер-министр также остановился на важных для нашего региона инфраструктурных проектах, таких как синхронизация электросистем стран Балтии с континентальной Европой, создание новых энергетических коммуникаций между Эстонией и Финляндией и Латвией, а также Rail Baltic. Михал выразил удовлетворение, что в этом году Rail Baltic стала реальной стройкой и что к концу года будет построено более 70 км основного маршрута. „Важно, чтобы к 2030 году поезда из Таллинна в Варшаву начали ходить“, - подчеркнул глава правительства.
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