Премьер-министр Михал: Эстония поддерживает план победы Зеленского, он осуществим

Премьер-министр начал свою речь с цитаты возглавлявшего Европейскую комиссию в 1985–1995 году Жака Делора, который сказал в дни падения Берлинской стены: „История ускоряется, и мы должны ускоряться вместе с ней“. „Европе сегодня тоже требуется ускорение“, — сказал Михал. По мнению Михала, чтобы не лечить проблемы Европы косметическими изменениями, необходимо идти на трудный выбор, проявлять политическое мужество и единство.

Михал подчеркнул, что Эстония целенаправленно действовала для обеспечения своей оборонной готовности и устойчивости к кризисам и ожидает такого же подхода от Европейского союза в целом: „Нам нужно объединить усилия, чтобы запустить европейскую оборонную промышленность и заполнить критические пробелы в нашем оборонном потенциале здесь и сейчас. Белая книга о будущем европейской обороны, которая будет опубликована в течение первых 100 дней работы новой Комиссии, должна содержать конкретные предложения на этот счет. Мы предлагаем использовать оборонный облигации. Доступ оборонных компаний к финансированию также должен быть улучшен. Роль Европейского инвестиционного банка как финансового инструмента укрепления обороноспособности должна возрасти, позволяя финансировать и проекты полностью оборонного назначения“.

Премьер-министр напомнил слушателям, что исход войны в Украине также определит будущее всей Европы, поэтому мы должны поддерживать Украину до победы. „Мы не можем остановиться на полпути. План победы, представленный президентом Зеленским, содержит элементы, необходимые для победы и реализации состоящего из десяти пунктов мирного плана Украины. Эстония поддерживает этот план. Он осуществим“, - подчеркнул Михал. По его словам, цель и темпы расширения Евросоюза необходимо сохранять, поддерживая интеграцию в ЕС Украины, Молдовы и других проевропейских стран и честно привлекая внимание государств, которые отступили от европейских ценностей, к последствиям подобных шагов.