Кылварт о праве голоса: мы хотим наказать агрессора, а наказываем местных жителей
Вчера на коалиционном совете было решено в срочном порядке изменить Конституцию, чтобы ограничить избирательное право граждан России и Беларуси. Единственной партией, которая выступает категорически против этого, является Центристская партия.
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт сказал Delfi, что изменение Конституции в срочном порядке не соответствует демократическим принципам. „Конституция меняется в срочном порядке исходя из политических приоритетов дня, и это делается менее чем за год до выборов, что не соответствует концепции демократического общества“, — сказал он.
„Мы все-таки говорим о людях, которые живут здесь, в Эстонии. Многие родились в Эстонии, многие хотят отказаться от российского гражданства, но Россия на данный момент не дает такой возможности“, — сказал Кылварт и добавил, что нельзя судить о человеке по цвету его паспорта.
„Если он здесь живет, если он знает язык, если Эстония для него является родиной, то это должно быть критерием, а не Путин и его политика, — сказал Кылварт. — Мы хотим наказать агрессора, но на самом деле наказываем местных жителей. Я считаю, что это неумно и несправедливо“.
„Уважаемый министр внутренних дел почти целый год говорил обществу о том, что на самом деле лишение права голоса тех людей, которые жили или родились здесь и у которых нет другой страны, где они намерены жить в будущем, само по себе является риском и даже угрозой безопасности“, — напомнил Кылварт. По его словам, странно, что сейчас соцдемы вдруг согласились пойти на компромисс.
Такое поведение и коммуникация, полагает лидер центристов, сами по себе представляют угрозу безопасности. „Всего неделю назад та же политическая партия и тот же министр внутренних дел предложили провести контроль лояльности, что на самом деле является признаком тоталитарного государства. Я считаю, что сегодня социал-демократы стали угрозой безопасности“.
По мнению Центристской партии, коалиция занимается тем, что отвлекает внимание от более важных вопросов. „Нынешняя коалиция просто предлагает темы, чтобы подогреть эмоции и отвлечь внимание совсем в другую сторону, чтобы люди не обсуждали, как они будут жить в следующем году, когда повысятся налоги и появятся новые, а обсуждали то, что происходит с избирательным правом. На самом деле, это пустая тема, — сказал Кылварт. — Избирательная активность среди этих людей очень и очень низкая“.
„Говорят, что нам нужно отдельно гарантировать право голоса гражданам Украины. Это в нашей стране и так существует, как во многих других странах Евросоюза. В Евросоюзе это нормально, когда граждане третьих стран могут голосовать на местных выборах. И сейчас наша Конституция предоставляет такую возможность. Если мы видим, что где-то есть конкретный риск и конкретная угроза безопасности, государственному порядку, то мы должны этим заняться, и это уже обязанность министра внутренних дел“.
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