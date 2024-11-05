Кылварт о праве голоса: мы хотим наказать агрессора, а наказываем местных жителей

Лидер Центристской партии Михаил Кылварт сказал Delfi, что изменение Конституции в срочном порядке не соответствует демократическим принципам. „Конституция меняется в срочном порядке исходя из политических приоритетов дня, и это делается менее чем за год до выборов, что не соответствует концепции демократического общества“, — сказал он.

„Мы все-таки говорим о людях, которые живут здесь, в Эстонии. Многие родились в Эстонии, многие хотят отказаться от российского гражданства, но Россия на данный момент не дает такой возможности“, — сказал Кылварт и добавил, что нельзя судить о человеке по цвету его паспорта.

„Если он здесь живет, если он знает язык, если Эстония для него является родиной, то это должно быть критерием, а не Путин и его политика, — сказал Кылварт. — Мы хотим наказать агрессора, но на самом деле наказываем местных жителей. Я считаю, что это неумно и несправедливо“.

„Уважаемый министр внутренних дел почти целый год говорил обществу о том, что на самом деле лишение права голоса тех людей, которые жили или родились здесь и у которых нет другой страны, где они намерены жить в будущем, само по себе является риском и даже угрозой безопасности“, — напомнил Кылварт. По его словам, странно, что сейчас соцдемы вдруг согласились пойти на компромисс.

Такое поведение и коммуникация, полагает лидер центристов, сами по себе представляют угрозу безопасности. „Всего неделю назад та же политическая партия и тот же министр внутренних дел предложили провести контроль лояльности, что на самом деле является признаком тоталитарного государства. Я считаю, что сегодня социал-демократы стали угрозой безопасности“.