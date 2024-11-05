В таллиннском парке появится инновационное природное решение для очистки дождевой воды

При сильных дождях часть осадков будет перенаправляться из коллектора на улице Таммсааре в парк Тондимыйза, где она сначала пройдет очистку с помощью фильтрационной системы, удаляющей масла, осадки и плавающий мусор и работающей на принципах, максимально приближенных к природным. Затем вода попадет в отстойный пруд, где происходит осаждение более мелких взвешенных частиц и разложение органических веществ. После этого вода направляется либо в дренажный канал, либо, в случае большого объема, на естественно затопляемую территорию. Из канала она попадает в колодец автоматического мониторинга, где оценивается влияние очистки на общее качество дождевой воды. Затем поток направляется в ливневую канализацию на улице Нымме.

Над соответствующими зонами парка Тондимыйза будет построена пешеходная дорожка на винтовых сваях, что позволит посетителям ближе познакомиться с этим инновационным решением.

„Природные решения – это умные решения. С одной стороны, они снижают риски наводнений, накапливая дождевую воду, а с другой – очищают ее перед попаданием в Балтийское море, тем самым помогая поддерживать чистоту окружающей среды“, – прокомментировал значимость проекта вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Решение создается в рамках международного проекта Interreg MUSTBE и направлено на улучшение состояния Балтийского моря, предлагая инновационные методы управления ливневыми водами. Проект сочетает природные решения и цифровые технологии, чтобы повысить эффективность очистки ливневых вод и усилить возможности муниципалитетов по мониторингу их качества. В общей сложности в четырех странах будут созданы 7 пилотных зон, что обеспечит трансграничное сотрудничество, поддерживающее технологические инновации и международное распространение разработок.