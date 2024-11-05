В таллиннском парке появится инновационное природное решение для очистки дождевой воды
В расположенном в районе Кристийне парке Тондимыйза появится природосберегающее решение для очистки дождевой воды. Оно позволит очищать дождевую воду, собираемую с водосборной территории улицы Таммсааре и Пярнуского шоссе, а также снижать риск локальных наводнений.
При сильных дождях часть осадков будет перенаправляться из коллектора на улице Таммсааре в парк Тондимыйза, где она сначала пройдет очистку с помощью фильтрационной системы, удаляющей масла, осадки и плавающий мусор и работающей на принципах, максимально приближенных к природным. Затем вода попадет в отстойный пруд, где происходит осаждение более мелких взвешенных частиц и разложение органических веществ. После этого вода направляется либо в дренажный канал, либо, в случае большого объема, на естественно затопляемую территорию. Из канала она попадает в колодец автоматического мониторинга, где оценивается влияние очистки на общее качество дождевой воды. Затем поток направляется в ливневую канализацию на улице Нымме.
Над соответствующими зонами парка Тондимыйза будет построена пешеходная дорожка на винтовых сваях, что позволит посетителям ближе познакомиться с этим инновационным решением.
„Природные решения – это умные решения. С одной стороны, они снижают риски наводнений, накапливая дождевую воду, а с другой – очищают ее перед попаданием в Балтийское море, тем самым помогая поддерживать чистоту окружающей среды“, – прокомментировал значимость проекта вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Решение создается в рамках международного проекта Interreg MUSTBE и направлено на улучшение состояния Балтийского моря, предлагая инновационные методы управления ливневыми водами. Проект сочетает природные решения и цифровые технологии, чтобы повысить эффективность очистки ливневых вод и усилить возможности муниципалитетов по мониторингу их качества. В общей сложности в четырех странах будут созданы 7 пилотных зон, что обеспечит трансграничное сотрудничество, поддерживающее технологические инновации и международное распространение разработок.
„Я очень рада, что такой новаторский проект воплощается в жизнь. Парк Тондимыйза годами страдал от избыточной влажности: старая дренажная система порой не справлялась с сильными дождями, а зимой главная аллея часто покрывалась льдом. Здорово, что для этой проблемы удалось найти не только технически эффективное, но и интересное решение“, – сказала старейшина района Кристийне Рената Лукк.
Публичное обсуждение проекта по очистке дождевой воды состоится 12 ноября в 17:30 и пройдет на платформе Teams. На встрече будет представлен проект и обсуждена необходимость внедрения других подобных решений для управления дождевой водой в городской среде. С проектом можно ознакомиться на сайте парка Тондимыйза. Отзывы принимаются с 5 по 19 ноября.
Парк Тондимыйза расположен в районе Кристийне между улицами Тонди, Таммсааре и Нымме и получил свое название в честь ратмана Таллинна Йобста Дунте, который в конце XVIII века построил здесь летнюю усадьбу. В 1990-х годах на территории парка были обустроены детские игровые площадки, зоны отдыха и площадка для выгула собак. Сегодня парк – популярное место для проведения мероприятий жителей района Кристийне.
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