Реформа системы утилизации отходов: у сортирующих мусор счета будут в три раза меньше
Министр инфраструктуры Владимир Свет направил на круг согласования проект реформы системы утилизации отходов, призванной способствовать увеличению повторного использования отходов и улучшить организацию сферы обращения с отходами. Для проведения реформы Министерство климата инвестирует в сферу экономики замкнутого цикла в общей сложности 111 миллионов евро.
„Ежегодно в домах Эстонии образуются сотни тысяч тонн отходов, которые в настоящее время либо оказываются на свалке, либо сжигаются, но которые на самом деле могут быть использованы повторно. Такое решение не является ни экономически разумным, ни экологически устойчивым. Поэтому с помощью реформы системы утилизации отходов мы пересмотрели всю цепочку обращения с отходами и внесли предложения о том, как изменить существующую систему“, — сказал министр инфраструктуры Владимир Свет. „Уровень повторного использования бытовых отходов в Эстонии в настоящее время составляет 33 процента, но цель состоит в том, чтобы увеличить его к 2035 году до 65 процентов“.
По словам министра, цель состоит в том, чтобы упростить сортировку отходов для людей и унифицировать практику обращения с отходами по всей Эстонии. „Каждое большое изменение требует привыкания и не происходит в одночасье, но эта реформа определенно необходима и выполнима. Наш выигрыш — это более чистая жизненная среда, кроме того, новые чистые потоки отходов позволят нам планировать долгосрочные инвестиции в промышленность повторного использования и таким образом создавать новые рабочие места“, — отметил Свет.
Законопроект предлагает, чтобы те, кто сортирует отходы, получили экономическое преимущество — их счета будут в три раза меньше, чем у тех, кто этого не делает. С вступлением реформы в силу возле многоквартирных домов появится четыре мусорных контейнера. Если сегодня надо отдельно собирать смешанные бытовые отходы и биологические отходы, то в будущем к этому добавится также отдельный сбор бумажных и картонных отходов и смешанной упаковки, т. е. пластиковой, металлической и стеклянной тары.
Количество общественных контейнеров для тары уменьшится, но самоуправления будут решать, где они по-прежнему будут использоваться жителями частных домов. В густонаселенных районах также сохранится возможность использования жителями частных домов мешков для тары, а бумажные и картонные отходы можно будет собирать в ящик. В малонаселенных районах условия вывоза отходов определяются местным самоуправлением.
Вице-канцлер по вопросам жизненной среды и экономики замкнутого цикла министерства климата Иво Яанисоо добавил, что реформа касается не только домохозяйств, но и остальных звеньев цепочки обращения с отходами. „Перед местными самоуправлениями будут поставлены конкретные задачи в виде целевых показателей по раздельному сбору отходов. В их распоряжение также будут даны рычаги для лучшей организации обращения с отходами и достижения поставленных целей. Кроме того, мы хотим разделить договоры поставки на транспортировку и окончательную обработку, чтобы улучшить конкурентную ситуацию на рынке, тем самым предоставив местным самоуправлениям возможность выбирать лучшего поставщика услуг“, — сказал Яанисоо.
Законопроект также предусматривает повышение платы за размещение на свалке смешанных бытовых отходов и введение платы за сжигание, чтобы сделать направление отходов в промышленность более экономически целесообразным, чем их захоронение или сжигание.
Для реализации реформы системы утилизации отходов министерство планирует выделить субсидии в размере 111 миллионов евро, в том числе, например, местным самоуправлениям на развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и предприятиям на развитие повторного использования в промышленности, обеспечение ресурсоэффективности, сокращение образования отходов и изменение упаковки/тары.
Реформа сопровождается планом цифровизации сферы обращения с отходами с целью получения значительно более точной и актуальной, чем до сих пор, информации о сборе отходов и обращении с ними, что должно повысить прозрачность и надежность сферы обращения с отходами.
Более подробную информацию о законопроекте реформы системы утилизации отходов можно найти на сайте Министерства климата. Представить мнения по законопроекту можно до 29 ноября. Цель состоит в том, чтобы представить законопроект на рассмотрение Рийгикогу в начале 2025 года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.