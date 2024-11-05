Реформа системы утилизации отходов: у сортирующих мусор счета будут в три раза меньше

„Ежегодно в домах Эстонии образуются сотни тысяч тонн отходов, которые в настоящее время либо оказываются на свалке, либо сжигаются, но которые на самом деле могут быть использованы повторно. Такое решение не является ни экономически разумным, ни экологически устойчивым. Поэтому с помощью реформы системы утилизации отходов мы пересмотрели всю цепочку обращения с отходами и внесли предложения о том, как изменить существующую систему“, — сказал министр инфраструктуры Владимир Свет. „Уровень повторного использования бытовых отходов в Эстонии в настоящее время составляет 33 процента, но цель состоит в том, чтобы увеличить его к 2035 году до 65 процентов“.

По словам министра, цель состоит в том, чтобы упростить сортировку отходов для людей и унифицировать практику обращения с отходами по всей Эстонии. „Каждое большое изменение требует привыкания и не происходит в одночасье, но эта реформа определенно необходима и выполнима. Наш выигрыш — это более чистая жизненная среда, кроме того, новые чистые потоки отходов позволят нам планировать долгосрочные инвестиции в промышленность повторного использования и таким образом создавать новые рабочие места“, — отметил Свет.

Законопроект предлагает, чтобы те, кто сортирует отходы, получили экономическое преимущество — их счета будут в три раза меньше, чем у тех, кто этого не делает. С вступлением реформы в силу возле многоквартирных домов появится четыре мусорных контейнера. Если сегодня надо отдельно собирать смешанные бытовые отходы и биологические отходы, то в будущем к этому добавится также отдельный сбор бумажных и картонных отходов и смешанной упаковки, т. е. пластиковой, металлической и стеклянной тары.