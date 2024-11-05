Компании глубоких технологий привлекли рекордный объем инвестиций
Среди компаний эстонского стартап-сектора наибольший объем инвестиций привлекли компании, работающие в сфере глубоких технологий. За три квартала они заключили инвестиционные сделки на сумму почти 200 миллионов евро, что составляет более 60% от общего объема инвестиций, привлеченных стартап-сектором Эстонии. В то же время был зафиксирован значительный рост оборота, который превысил средние показатели сектора.
По данным Startup Estonia, в стартап-секторе насчитывается 165 компаний, занимающихся глубокими технологиями, и их общий оборот на конец третьего квартала составил 233 миллиона евро. По показателям роста оборота компании глубоких технологий опережают средний показатель стартап-сектора: общий рост оборота сектора составил 13%, тогда как компании глубоких технологий увеличили этот показатель на 19%.
Руководитель направления глубоких технологий в Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что сегодня внимание стартапов, а также местных и международных инвесторов сосредоточено на развитии наукоемкого и технологичного предпринимательства. „Сектор глубоких технологий Эстонии находится в хорошей форме, и интерес со стороны международных инвесторов ощутим. Это подтвердило и прошедшее в прошлом месяце в Таллине мероприятие Tech Tour, на котором присутствовали более 50 крупнейших международных инвесторов. Отзывы о наших компаниях глубоких технологий были положительными и содержательными. Инвесторы отметили потенциал сектора, но при этом выразили желание видеть более четко определенную и лучше защищенную интеллектуальную собственность“, — отметил Микхейм, добавив, что в ближайшие месяцы можно ожидать новостей о новых инвестиционных сделках.
Среди компаний глубоких технологий наибольший оборот по итогам третьего квартала этого года показали Defsecintel (32 млн евро), Threod Systems (25,4 млн евро), Cleveron (23,4 млн евро), Starship Technologies (19,5 млн евро) и Commodule (15,2 млн евро).
В общей сложности 18 компаний привлекли инвестиции на сумму 198,7 млн евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было привлечено 86 млн евро и заключено 20 сделок. В этом году крупнейшие инвестиции получили Starship Technologies (90 млн евро), Stargate Hydrogen (42 млн евро), Elcogen (30 млн евро), Pactum (18,4 млн евро), Äio (6,1 млн евро), GScan (3 млн евро) и UpCatalyst (2,3 млн евро).
По состоянию на конец третьего квартала в сфере глубоких технологий было занято 2409 человек, что составляет 17% всех работников стартап-сектора Эстонии. Компании этого сектора уплатили в государственную казну 42,7 млн евро налогов на рабочую силу, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Крупнейшим работодателем по состоянию на конец сентября была компания Milrem с 266 сотрудниками. Она также стала крупнейшим плательщиком налогов на рабочую силу, перечислив за три квартала 4,1 млн евро. В Starship Technologies трудоустроено 166 человек, и они заплатили 3,3 миллиона евро налогов на рабочую силу. Третьим по величине работодателем был Cleveron, где по состоянию на конец третьего квартала работало 138 человек, а компания заплатила 2,3 миллиона евро налогов на рабочую силу.
Большинство компаний глубоких технологий сосредоточено в Харьюмаа — 121 компания, в Тартумаа зарегистрировано 27 компаний, а еще пять компаний работают в Ида-Вирумаа.
Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет и технологические компании с глобальным потенциалом.
Startup Estonia — это государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и международным историям успеха. Программу Startup Estonia проводит совместное учреждение EAS и KredEx. Программа Startup Estonia финансируется из средств Европейского Союза (номер проекта 2021-2027.1.03.23-0212).
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