Компании глубоких технологий привлекли рекордный объем инвестиций

По данным Startup Estonia, в стартап-секторе насчитывается 165 компаний, занимающихся глубокими технологиями, и их общий оборот на конец третьего квартала составил 233 миллиона евро. По показателям роста оборота компании глубоких технологий опережают средний показатель стартап-сектора: общий рост оборота сектора составил 13%, тогда как компании глубоких технологий увеличили этот показатель на 19%.

Руководитель направления глубоких технологий в Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что сегодня внимание стартапов, а также местных и международных инвесторов сосредоточено на развитии наукоемкого и технологичного предпринимательства. „Сектор глубоких технологий Эстонии находится в хорошей форме, и интерес со стороны международных инвесторов ощутим. Это подтвердило и прошедшее в прошлом месяце в Таллине мероприятие Tech Tour, на котором присутствовали более 50 крупнейших международных инвесторов. Отзывы о наших компаниях глубоких технологий были положительными и содержательными. Инвесторы отметили потенциал сектора, но при этом выразили желание видеть более четко определенную и лучше защищенную интеллектуальную собственность“, — отметил Микхейм, добавив, что в ближайшие месяцы можно ожидать новостей о новых инвестиционных сделках.

Среди компаний глубоких технологий наибольший оборот по итогам третьего квартала этого года показали Defsecintel (32 млн евро), Threod Systems (25,4 млн евро), Cleveron (23,4 млн евро), Starship Technologies (19,5 млн евро) и Commodule (15,2 млн евро).

В общей сложности 18 компаний привлекли инвестиции на сумму 198,7 млн евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было привлечено 86 млн евро и заключено 20 сделок. В этом году крупнейшие инвестиции получили Starship Technologies (90 млн евро), Stargate Hydrogen (42 млн евро), Elcogen (30 млн евро), Pactum (18,4 млн евро), Äio (6,1 млн евро), GScan (3 млн евро) и UpCatalyst (2,3 млн евро).