При росте горнодобывающей промышленности на 10,4% промышленное производство в целом все же сократилось
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в сентябре 2024 года продукции в постоянных ценах на 1,5% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Из трех секторов промышленности производство увеличилось на 10,4% в горнодобывающей промышленности и на 0,9% в энергетике, однако сократилось на 2,1% в обрабатывающей промышленности.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в сентябре на увеличение производства в горнодобывающей промышленности в годовом сравнении преимущественно повлияла торфяная промышленность, на увеличение объемов энергетики — рост производства электроэнергии. „В обрабатывающей промышленности объем продукции сократился чуть более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей на 11% сократилась деревообработка и на 13,5% — производство моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов“, — уточнила Бундер.
Из весомых отраслей обрабатывающей промышленности сократилось также производство строительных материалов (4,5%), небольшое сокращение (0,8%) наблюдалось и в производстве изделий из металла и электрооборудования. Среди наиболее весомых отраслей промышленности увеличилось производство компьютеров и электронного оборудования (8,9%), продуктов питания (0,9%), а также прочих машин и оборудования (8,4%).
В сентябре 2024 года на внешнем рынке было продано 67,5% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.
По сравнению с сентябрем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности сократилась в текущих ценах на 2,1% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 5,6%, продажа продукции на экспорт осталась почти на том же уровне, сократившись лишь на 0,1%.
Согласно сезонно откорректированным данным, в сентябре объемы промышленного производства увеличились по сравнению с августом на 0,9%, в обрабатывающей промышленности — на 0,8%.
В сфере энергетики производство электроэнергии в сентябре количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с сентябрем 2023 года на 21,5%, однако производство тепла сократилось на 3,9%.
Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.
Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.
Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс объема промышленной продукции“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.
Информацию по отраслям промышленности можно найти здесь.
Смотрите также разделы по промышленности.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
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