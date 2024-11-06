„Мы вернули Кубок Балтии и защитили титул! Попробуйте повторить это“. Анастасия Морковкина покидает сборную Эстонии
В понедельник Эстонский футбольный союз объявил, что новым главным тренером женской сборной Эстонии стала Александра Шеволдаева, которая долгое время тренировала женскую команду „Флоры“. Она сменила на этой должности двух прежних тренеров — Анастасию Морковкину и Сирье Каппер.
Анастасия Морковкина сообщила, что их с Сирье Каппер договор был рассчитан до конца года, поэтому замена тренеров была ожидаемой. Они знали, что Александра Шеволдаева заканчивает работу с „Флорой“ и рассматривала предложения из-за рубежа.
„Футбольный союз правильно поступил, оставив хорошего специалиста дома. У нас есть два месяца, чтобы спокойно передать ей команду, и мы будем рады, если сборная сможет добиться большего на международной арене! Будем болеть за наших! Большое спасибо Футбольному союзу за доверие и поддержку в течение трех лет“, — сообщила Анастасия Морковина корреспонденту RusDelfi.