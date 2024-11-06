„Мы вернули Кубок Балтии и защитили титул! Попробуйте повторить это“. Анастасия Морковкина покидает сборную Эстонии

Анастасия Морковкина сообщила, что их с Сирье Каппер договор был рассчитан до конца года, поэтому замена тренеров была ожидаемой. Они знали, что Александра Шеволдаева заканчивает работу с „Флорой“ и рассматривала предложения из-за рубежа.

„Футбольный союз правильно поступил, оставив хорошего специалиста дома. У нас есть два месяца, чтобы спокойно передать ей команду, и мы будем рады, если сборная сможет добиться большего на международной арене! Будем болеть за наших! Большое спасибо Футбольному союзу за доверие и поддержку в течение трех лет“, — сообщила Анастасия Морковина корреспонденту RusDelfi.

Женская сборная Эстонии недавно второй год подряд завоевала Кубок Балтии. В конце октября команда сначала одержала победу над Литвой в серии пенальти, а затем обыграла Латвию со счётом 1:0. На пресс-конференции президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак отметил восстановление доминирования в регионе, подчеркнув, что под руководством Каппер и Морковкиной сборная выиграла этот турнир и в 2022 году. Это достижение стало самым значимым вкладом уходящего тренерского дуэта в эстонский футбол.

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