ФОТО | У женской сборной Эстонии по футболу новый главный тренер

До назначения Александры Шеволдаевой женскую сборную Эстонии по футболу возглавляли два тренера — Анастасия Морковкина и Сирье Каппер. Они занимали свои посты с января 2022 года, руководя командой почти три года. За этот период сборная провела 30 официальных матчей, одержав 11 побед, сыграв 6 раз вничью и потерпев 13 поражений, забив при этом 43 гола.

Под руководством этого тандема сборная Эстонии дважды подряд выиграла Балтийский турнир.

„Мы благодарим Сирье и Анастасию за восстановление лидерских позиций женской сборной Эстонии в Балтии, возвращение уверенности и создание сплочённой, амбициозной команды. Последние годы стали знаковыми, так как сборную впервые возглавляли наши местные тренеры-женщины, и я рад, что эта традиция продолжится“, — отметил президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак в пресс-релизе организации.

Контракт с новым главным тренером Александрой Шеволдаевой подписан на четыре года, и в этот период сборную ждут два цикла Лиги наций, а также отборочные турниры чемпионатов мира и Европы.

„Александра Шеволдаева - самый успешный тренер в эстонском женском футболе за последнее десятилетие. Возглавить национальную команду - логичный для нее следующий шаг. Цель — сохранить статус лидера среди стран Балтии, подняться в Лигу B в системе УЕФА и закрепиться там“, — сказал Похлак.

37-летняя Александра Шеволдаева начала свой путь в футболе в 2002 году, выступая за девичью команду ТКСК Виза. В течение своей 14-летней игровой карьеры она представляла такие клубы, как „Левадия“, а также тартуские команды „Мааг Таммека“ и „Таммеку“. В качестве игрока Шеволдаева имела честь один раз сыграть за женскую сборную Эстонии, участвуя в Балтийском турнире в 2010 году.