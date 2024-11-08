„На вашем месте я бы лучше остался в Берлине“: за что экспаты начали критиковать Эстонию?

В конце октября в группе „Expats in Estonia“ возникло активное обсуждение целесообразности переезда иностранца в Таллинн. Оказалось, что многие иностранные специалисты не советуют переезжать из Центральной Европы в Эстонию, даже с учетом того, что арендная плата здесь будет ниже, хотя еще совсем недавно поддерживали такое решение. В чем же дело?