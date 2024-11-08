Новости Эстонии
08.11.2024, 10:11

„На вашем месте я бы лучше остался в Берлине“: за что экспаты начали критиковать Эстонию?

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Анна Тамм
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia, Jens Kalaene/dpa/ Scanpix

В конце октября в группе „Expats in Estonia“ возникло активное обсуждение целесообразности переезда иностранца в Таллинн. Оказалось, что многие иностранные специалисты не советуют переезжать из Центральной Европы в Эстонию, даже с учетом того, что арендная плата здесь будет ниже, хотя еще совсем недавно поддерживали такое решение. В чем же дело?

„Недавно я получил предложение переехать в Таллинн от Bolt, пишу сюда, чтобы узнать о финансовом аспекте переезда, - написал анонимный участник группы. - Я азиат и совсем недавно подал заявку на получение вида на жительство в Германии - я должен получить его через 4-5 месяцев.

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