Новости Эстонии
09.11.2024, 10:54

„Мы испытали шок, получив результаты анализа“. В Харьюмаа в питьевой воде обнаружено фекальное загрязнение

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Волость обязана обеспечивать жителей чистой питьевой водой, однако в доме у Аве Кооскора из крана течет непригодная для питья вода (в бутылке слева), которая даже по цвету отличается от чистой воды.
Волость обязана обеспечивать жителей чистой питьевой водой, однако в доме у Аве Кооскора из крана течет непригодная для питья вода (в бутылке слева), которая даже по цвету отличается от чистой воды.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В волости Козе, как стало известно Delfi Roheportaal, в питьевой воде выявлено фекальное загрязнение. Работы по выявлению его возможного источника ведутся уже несколько недель.

Жители деревни Крей волости Козе уже не первый год страдают от плохого качества питьевой воды. Одна из причин заключается в том, что подземные воды в этом районе плохо защищены, поэтому при небрежном обращении со сточными водами может быстро произойти загрязнение подземных вод. На сегодняшний день фекальное загрязнение обнаружено в питьевой воде, которую используют как минимум в трех домах в деревне.

Источник загрязнения до сих пор не выявлен. На выявление виновника загрязнения потребуется время, так как волость систематически выдает разрешения на установку септиков, хотя по закону устанавливать септики в данном регионе не разрешается. Волости придется выяснить, почему выдаются разрешения на установку септиков, а также обеспечить жителей чистой водой.

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