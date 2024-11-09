09.11.2024, 10:54
„Мы испытали шок, получив результаты анализа“. В Харьюмаа в питьевой воде обнаружено фекальное загрязнение(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
В волости Козе, как стало известно Delfi Roheportaal, в питьевой воде выявлено фекальное загрязнение. Работы по выявлению его возможного источника ведутся уже несколько недель.
Жители деревни Крей волости Козе уже не первый год страдают от плохого качества питьевой воды. Одна из причин заключается в том, что подземные воды в этом районе плохо защищены, поэтому при небрежном обращении со сточными водами может быстро произойти загрязнение подземных вод. На сегодняшний день фекальное загрязнение обнаружено в питьевой воде, которую используют как минимум в трех домах в деревне.
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