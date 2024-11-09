„Мы испытали шок, получив результаты анализа“. В Харьюмаа в питьевой воде обнаружено фекальное загрязнение

Жители деревни Крей волости Козе уже не первый год страдают от плохого качества питьевой воды. Одна из причин заключается в том, что подземные воды в этом районе плохо защищены, поэтому при небрежном обращении со сточными водами может быстро произойти загрязнение подземных вод. На сегодняшний день фекальное загрязнение обнаружено в питьевой воде, которую используют как минимум в трех домах в деревне.