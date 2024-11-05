Трагедия в нарвском ночном клубе: прокуратура не будет арестовывать участника драки

Об этом порталу RusERR сообщила прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн, выразив надежду на то, что следствию удастся установить причину завершившегося столь трагично конфликта.

„2 ноября после полуночи полицию вызвали в ночной клуб на проспекте Выйду в Нарве, где находился без сознания 40-летний мужчина. По предварительным данным, в туалете ночного клуба между 40-летним и 23-летним мужчинами произошел конфликт. На записи с камеры наблюдения видно, как 40-летний мужчина ударил 23-летнего, а тот, в свою очередь, ударил 40-летнего, который через несколько мгновений после удара упал на пол. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, безуспешно“, - описала Пярн события в ночном клубе.

Для того, чтобы установить обстоятельства смерти, Идаская префектура возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

„По оценке прокуратуры, оснований для взятия под стражу подозреваемого нет. Остается надеяться, что причина конфликта между мужчинами будет установлена в ходе расследования уголовного дела. События произошли настолько быстро, что сотрудники службы безопасности ночного клуба, к сожалению, не успели вмешаться в конфликт до его разрастания“, - добавила Маргит Пярн.

Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия.

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