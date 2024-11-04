Инженер-строитель и заядлый рыбак: кто погиб в нарвском клубе Geneva
Смертью 40-летнего мужчины закончилась драка в нарвском ночном клубе „Женева“. Что об этом происшествии известно сегодня?
Погибшим мужчиной оказался нарвитянин Александр Добролюбов. По информации RusDelfi от его друзей, он не собирался идти в тот вечер в „Женеву“, решился в последний момент. В ночном клубе шла традиционная программа „Ностальжи“. По предварительным данным полиции, Добролюбов ударил 23-летнего парня, а тот в ответ ударил его. От этого удара Алекандр упал и потерял сознание.
Житель Нарвы Юрий рассказывает, что Александр был отзывчивым и преданным другом. Он был веселым, всегда был готов прийти на помощь. „Это душа компании, бывало чудил, но всегда очень по-доброму, это большая потеря для нас, мы, его друзья, в шоке“, - сказал Юрий RusDelfi.
„Он был заядлым рыбаком, на водохранилище рыбачил, на Чудском зимнюю рыбалку любил, я с ним ездил, - продолжил Юрий. - Друзья все с ним, хоть раз, но ловили рыбу. Если надо на рыбалку, то звонили ему, чтобы посоветоваться“.
По словам Юрия, Добролюбов был мастером своего дела. Он прокладывал трубы на больших заводах, например, на строительстве атомного коллайдера в Швеции работал. Был инженером-строителем, находился на большом счету у крупных строительных компаний, во многом разбирался.
Нарвитянка Дарья Берестова рассказала, что в молодости хорошо знала Александра. Вместе с ним работала вожатой в молодежном лагере. „Сашка был дружелюбным, всегда с улыбкой, очень добрый“, - сказала она о погибшем мужчине. - Чтобы Саша на кого-то напал, это абсолютно на него не похоже“.
„Добрый, веселый, отзывчивый, отличный коллега и напарник, легкий, открытый светлый человек, - рассказала о Добролюбове Марина Вольмре, коллега по работе в молодежном лагере „Куртна“. - У Саши был всегда на все оптимистичный настрой, даже в самых стрессовых и сложных ситуациях он находил решение. В моей памяти он навсегда останется именно таким, добрым, светлым и веселым“.
Из комментария полиции известно, что в 01:00 2 ноября в Центр тревоги пришло сообщение о том, что в нарвском ночном клубе Geneva мужчина потерял сознание. На место происшествия прибыла скорая помощь, но реанимировать мужчину не удалось. По словам управляющего ночным клубом Владимира Арета, как только мужчине стало плохо, охрана среагировала. „Охранник спустился вниз и вызвал скорую, пока ее ждали, мужчине оказывали первую медицинскую помощь, все, что от нас зависело, мы сделали“, - прокомментировал Арет. Он также добавил, что все, что случилось, произошло под камерами, охрана вмешалась сразу, как только увидела инцидент. От дальнейших комментариев Арет отказался, сославшись на то, что дальше - это работа полиции.
По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Эрика Пургеля, полицию вызвали на место происшествия в 01.30. Полицейские выяснили, что между погибшим и еще одним мужчиной произошел конфликт, переросший в драку. Полиция задержала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого, с которым и случился конфликт.
„Для расследования обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Точную причину смерти 40-летнего мужчины установит вскрытие“, - рассказал оперативный руководитель Идаской префектуры.
Дата прощания с Александром пока неизвестна, родственники и полиция ждут результатов судмедэкспертизы.
Скорее всего, полиция дальше не будет рассказывать о ходе следствия, так как такие случаи комментирует прокуратура.
В фейсбуке появились посты друзей Александра Добролюбова с выражением соболезнования родным и прощанием с ним. „Дружище, я запомню тебя всегда жизнерадостным и добрым человеком, упокой душу твою господь!“, - написал Игорь Климов.
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