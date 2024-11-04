Инженер-строитель и заядлый рыбак: кто погиб в нарвском клубе Geneva

Погибшим мужчиной оказался нарвитянин Александр Добролюбов. По информации RusDelfi от его друзей, он не собирался идти в тот вечер в „Женеву“, решился в последний момент. В ночном клубе шла традиционная программа „Ностальжи“. По предварительным данным полиции, Добролюбов ударил 23-летнего парня, а тот в ответ ударил его. От этого удара Алекандр упал и потерял сознание.

Житель Нарвы Юрий рассказывает, что Александр был отзывчивым и преданным другом. Он был веселым, всегда был готов прийти на помощь. „Это душа компании, бывало чудил, но всегда очень по-доброму, это большая потеря для нас, мы, его друзья, в шоке“, - сказал Юрий RusDelfi.

„Он был заядлым рыбаком, на водохранилище рыбачил, на Чудском зимнюю рыбалку любил, я с ним ездил, - продолжил Юрий. - Друзья все с ним, хоть раз, но ловили рыбу. Если надо на рыбалку, то звонили ему, чтобы посоветоваться“.

По словам Юрия, Добролюбов был мастером своего дела. Он прокладывал трубы на больших заводах, например, на строительстве атомного коллайдера в Швеции работал. Был инженером-строителем, находился на большом счету у крупных строительных компаний, во многом разбирался.

Нарвитянка Дарья Берестова рассказала, что в молодости хорошо знала Александра. Вместе с ним работала вожатой в молодежном лагере. „Сашка был дружелюбным, всегда с улыбкой, очень добрый“, - сказала она о погибшем мужчине. - Чтобы Саша на кого-то напал, это абсолютно на него не похоже“.

„Добрый, веселый, отзывчивый, отличный коллега и напарник, легкий, открытый светлый человек, - рассказала о Добролюбове Марина Вольмре, коллега по работе в молодежном лагере „Куртна“. - У Саши был всегда на все оптимистичный настрой, даже в самых стрессовых и сложных ситуациях он находил решение. В моей памяти он навсегда останется именно таким, добрым, светлым и веселым“.