В нарвском ночном клубе Geneva в результате драки погиб 40-летний мужчина
В ночь на 2 ноября, почти в 01.00, Центр тревоги получил сообщение о том, что в нарвском ночном клубе Geneva мужчина потерял сознание, как выяснили потом полицейские — в результате драки. На место происшествия прибыла скорая помощь, но реанимировать мужчину не удалось, сообщает gazeta.ee
Информацию о случившимся нашему изданию предоставил оперативный руководитель Идаской префектуры Эрик Пургель.
Он сообщил, что полицию вызвали на место происшествия, в нарвский клуб Geneva, что на проспекте Выйду, в 01.30. Полицейские выяснили, что между погибшим и еще одним мужчиной произошел конфликт, переросший в драку.
„По предварительным данным, 40-летний мужчина ударил 23-летнего, а тот в ответ ударил 40-летнего, в результате чего тот упал на пол“, - сообщает Пургель.
Полиция задержала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
„Для расследования обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Точную причину смерти 40-летнего мужчины установит вскрытие“, - рассказал оперативный руководитель Идаской префектуры.
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