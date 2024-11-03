В нарвском ночном клубе Geneva в результате драки погиб 40-летний мужчина

Информацию о случившимся нашему изданию предоставил оперативный руководитель Идаской префектуры Эрик Пургель.

Он сообщил, что полицию вызвали на место происшествия, в нарвский клуб Geneva, что на проспекте Выйду, в 01.30. Полицейские выяснили, что между погибшим и еще одним мужчиной произошел конфликт, переросший в драку.

„По предварительным данным, 40-летний мужчина ударил 23-летнего, а тот в ответ ударил 40-летнего, в результате чего тот упал на пол“, - сообщает Пургель.

Полиция задержала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

„Для расследования обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Точную причину смерти 40-летнего мужчины установит вскрытие“, - рассказал оперативный руководитель Идаской префектуры.

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