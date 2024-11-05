Убытки Apollo Group Маргуса Линнамяэ по-прежнему достигают миллионов евро

За год концерн Apollo увеличил выручку на 7%, до 213 миллионов евро. Согласно последнему финансовому отчету, чистый убыток составил 5,2 миллиона евро по сравнению с 11,2 млн евро годом ранее.

В отчете отмечается, что на результаты повлияли два основных фактора. Во-первых, негативное влияние на чувство уверенности населения и объемы потребления оказала сложная экономическая ситуация. Во-вторых, концерн продолжил увеличивать объемы бизнеса. В отчетном году Apollo Group открыла Vilnius Outlet Kino в Вильнюсе, Tasku Kino в Тарту, ресторан KFC Mandarinas в Вильнюсе, ресторан Lido в Таллиннском торговом центре Kristiine, MiniSkypark в центре Imanta в Риге, кафе Blender в Mustika Keskus в Таллинне. Кроме того, концерн полностью обновил свой крупнейший ресторан сети Vapiano – Mikonkatu Vapiano в Хельсинки.