Евгений Осиновский: я не могу поддержать решение свой партии

„Сегодня моя партия решила поддержать изменение Конституции, которое аннулирует право голоса и оставит 70 000 постоянных жителей Эстонии без возможности участвовать в приятии решений на местном уровне. Я не могу поддержать это решение“, - написал Осиновский в Facebook.

„Существует серьезный риск того, что этот шаг в долгосрочной перспективе окажет безопасности Эстонии серьезную медвежью услугу, поскольку таким образом государство бросает тень на целую группу нашего общества. Мне жаль, что партия сломалась под давлением прессы и конкурентов по этому принципиальному вопросу“.

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