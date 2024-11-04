Евгений Осиновский: я не могу поддержать решение своей партии

„Сегодня моя партия решила поддержать изменение Конституции, которое аннулирует право голоса и оставит 70 000 постоянных жителей Эстонии без возможности участвовать в приятии решений на местном уровне. Я не могу поддержать это решение“, — написал Осиновский в Facebook.

„Существует серьезный риск того, что этот шаг в долгосрочной перспективе окажет безопасности Эстонии медвежью услугу, поскольку таким образом государство бросает тень на целую группу нашего общества. Мне жаль, что партия сломалась под давлением прессы и конкурентов по этому принципиальному вопросу“.

Против решения партии - еще один видный содцем

Председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Йоозеп Вимм также раскритиковал решение своей партии.

“Председатель Социал-демократической партии принял решение, которое противоречит как основным демократическим ценностям партии, так и предоставленным ему полномочиям. К сожалению, Лаури Ляэнеметс решил поддержать кампанию за Партию реформ и Isamaa, настоящая цель которой состоит только в том, чтобы перераспределить электорат в пользу пары политических партий“, — написал соцдем в социальных сетях.

Ограничение права голоса на выборах в органы местного самоуправления на основании гражданства, по его словам, наносит ущерб как эстонской демократии, так и целостности общества: „Это находится в фундаментальном противоречии с демократическими ценностями, которые должна поддерживать наша партия“.

Вимм написал, что к выдвинутому соцдемами компромиссному предложению он тоже отнесся скептически, поскольку „создание силовыми ведомствами всевозможных списков на основании взглядов — опасная тенденция для демократического общества“.