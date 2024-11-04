По словам Хельме, Трамп по сути заявил, что заставит украинцев заключить мир с Россией, пригрозив в противном случае лишить Украину поддержки: „Таким образом, от Украины что-то останется, и россияне, вероятно, получат территории, которые они завоевали. На самом деле, это мирный план Трампа. Это значит, что война до нас не дойдет“.

„Если победит Харрис, то очень велика вероятность того, что восточное крыло Европы будет направлено на то, чтобы помочь Украине оказать давление на Россию. Другими словами, в таком случае американцы захотят, чтобы эстонцы, финны, поляки и румыны поехали на войну, чтобы помочь Украине. Я не согласен с тем, чтобы мы стали расходным материалом, который будет отправлен в огонь для спасения внешнеполитического лица демократов“, - заявил Хельме.

Он отметил, что Россия наладила свою военную промышленность, но Запад по сей день этого не сделал. По его словам, оружейные склады европейских стран и Эстонии стоят пустыми.

„Реальность такова, что, если сейчас не будет заключен мир, то Украина потеряет и оставшуюся часть своей территории. Россияне получили помощь от Ирана, Китая, Северной Кореи, за ними стоит фактически половина глобального юга. Запад составляет 15% мира, он не запустил свою военную промышленность, и у него нет политической готовности вступать в прямой конфликт между странами НАТО и Россией“, - заявил Хельме.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .