„Русским здесь уже кажется, что их хотят убрать из страны“ — Катри Райк о решении лишить граждан РФ права голоса(2)
Коалиция в Рийгикогу договорилась о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса. Теперь будет запущен процесс изменения Конституции. RusDelfi спросил у депутата Нарвского горсобрания Катри Райк, что она думает об этом намерении и как это повлияет на Нарву?
„Мы забыли, что мы одна семья: граждане Эстонии и те, кто живет в Эстонии с российским гражданством, - комментирует экс-мэр Нарвы Катри Райк. - Когда человек с российским паспортом, живущий здесь, скажет гражданину Эстонии, что это ужасно оставить меня без права голоса, то это повлияет и на гражданина Эстонии, на то, за кого он в дальнейшем будет голосовать“.
По мнению Катри Райк, такое решение правительства в дальнейшем может привести к протестному голосованию.
„Я не думаю, что правительство об этом успело подумать перед принятием решения, - говорит нарвский депутат. - Мне жаль, когда большая группа людей, а это 70-80 тысяч, остается без голоса.