„Русским здесь уже кажется, что их хотят убрать из страны“ — Катри Райк о решении лишить граждан РФ права голоса

„Мы забыли, что мы одна семья: граждане Эстонии и те, кто живет в Эстонии с российским гражданством, - комментирует экс-мэр Нарвы Катри Райк. - Когда человек с российским паспортом, живущий здесь, скажет гражданину Эстонии, что это ужасно оставить меня без права голоса, то это повлияет и на гражданина Эстонии, на то, за кого он в дальнейшем будет голосовать“.